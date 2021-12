Sieh dir Henry Cavill und Joey Batey Geek über Warhammer an

Henry Cavills geliebte Custodes könnten im Begriff sein, Konkurrenz zu bekommen Hexer zusammen. Bild : Spiele-Workshop

Games Workshop befindet sich in einer Zwickmühle, als es versucht, die Welten des Spiels, wie es ihm über die Jahrzehnte trotz seines Gaming-Erfolgs selten gelungen ist, zu vermitteln. Kriegshammer und Zeitalter von Sigmar zu einem breiteren öffentlichen Bewusstsein. Er hat Streaming-Dienste, Comics, Spiele, ein verzweifelter Versuch, Hör auf, Faschisten anzusprechen: und doch könnte die beste Hilfe aus der düsteren Zukunft kommen.

Apropos The Witcher freigeschaltet, das Sonderangebot für Netflix-Post-Show-Blackouts für die zweite Staffel aus seiner fantastischen Saga Henry Cavill noch einmal diskutiert die Tatsache, dass er ist ein riesiger nerd, aber auf den Punkt gebracht, ein riesiger Nerd für Warhammer 40.000, die futuristische Version der fantastischen Strategie-Brettspiele von Games Workshop. Von seinen Kollegen zu diesem Zeitpunkt erwartet – als sich die Co-Stars Freya Allan und Anya Chalotra darauf vorbereiteten, für den bevorstehenden Nerd-Out zu lachen – als Cavill begann, über seine Leidenschaft für das Spiel zu sprechen, wurde der Mann hinter Geralt de Rivia überraschend unterbrochen. .. von einem Barden.

Nun, von Joey Batey, der Mann dahinter sagte Bard, der einsprang und hinzufügte, dass es nicht nur Cavill macht sich in seiner Freizeit über Weltraummenschen aus Plastik lustig. Batey ist auch ein langjähriger Fan des Spiels und es sieht so aus, als ob er es kaum erwarten kann, die Custodian Adepts of Cavill gegen eine ankommende Streitmacht von Necrons antreten zu lassen – eine Vielzahl von Skelettrobotern, die Milliarden von Jahren damit verbracht haben, auf „Grabwelten“ zu schlafen. in der Stasis, bevor sie erwachen, um ihr Imperium erneut zu schmieden. Schön! Aber abgesehen davon, dass das Duo versucht und es nicht schafft, ihre Co-Stars davon zu überzeugen, sich ihnen auf ihren Tabletop-Kreuzzügen anzuschließen, ist es ehrlich gesagt ziemlich erstaunlich, dass dies vielleicht der beste PR Games Workshop ist, den es je gegeben hat. hatte seit Jahren in Bezug auf die öffentliche Wahrnehmung des Spiels.

Versteh mich nicht falsch, GW hat sich sehr bemüht es zu bringen Kriegshammer in letzter Zeit ein neues Publikum zu erreichen, das über die Stärke der Tischspiele selbst hinausgeht. Es gibt Pläne zu schießen Eisenhorn in einer Fernsehserie, die Verlängerung seines Comic-Vertrags auf Arbeite mit Wunder auf mehreren Serien. Warhammer + könnte sich natürlich sehr gut an Fans von richten Kriegshammer auf dem Tisch mehr als ein größeres Publikum, aber während es sich etabliert, fühlt es sich an wie eine tragfähige Plattform für Games Workshop, um Nicht-Spieler an Bord zu holen, während es sich entfaltet.“ Er wird erwachsen. Aber all dies könnte im Moment für einen der größten Actionstars der Welt und die Stars eines der größten Hits von Netflix nicht in Reichweite sein, wenn sie nur über Pläne für ihre nächste Armee oder zwei sprechen (eine Kriegshammer der Fan kann nie nur einen haben). Vielleicht haben sie mehr Leute, die bei Games Workshop eine Münze werfen, um sich ihnen anzuschließen, und sei es nur, um herauszufinden, worum es geht.

