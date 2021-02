Shaun White zieht sich von den Winter X Games zurück

Shaun WhiteSeine Rückkehr zu den Winter X Games endete, bevor er in seinem ersten Rennen seit fast drei Jahren antreten konnte.

White hat während des Trainings in der Woche vor dem Snowboard-Halfpipe-Event am Sonntagabend in Aspen, Colorado, eines seiner Knie angepasst.

“Nachdem ich mit dem medizinischen Personal gesprochen hatte, entschied ich, dass das Schieben es nur noch schlimmer machen würde”, wurde White ungefähr vier Stunden vor dem Wettbewerb auf Instagram gepostet. „Es ist eine schwierige Entscheidung, aber ich muss meinem Knie nur etwas Zeit geben, um mich zu erholen, und ich bin bald zurück.

Der 34-jährige White nahm zuletzt an den Olympischen Spielen 2018 in PyeongChang teil und gewann seine dritte Goldmedaille. Nach einem gescheiterten Versuch, sich mit Skateboard für die Olympischen Spiele in Tokio zu qualifizieren, kehrte er zum Reiten zurück.

“”Jedes Mal, wenn es sich wie ein neuer Versuch anfühlt “, sagte White, der nächstes Jahr älter sein wird als jeder andere Mann, der in einer olympischen Snowboard-Halfpipe antritt, in einem Videointerview bei den X Games in dieser Woche. „Ich mag es nicht wirklich, das Gas loszulassen. Sie sehen mich vielleicht nicht, aber ich tue immer, was ich brauche.

Die erwartete Rückkehr von White zu den X Games, sein erster Auftritt beim größten jährlichen Snowboardwettbewerb seit 2017, wurde als Showdown mit dem Australier in Rechnung gestellt. Scotty James. James gewann Bronze bei PyeongChang und gewann drei der letzten vier X Games-Titel.

19 Jahre alter Japaner Yuto Totsuka setzte sich in Aspen durch, schlug James zum dritten Mal in Folge und etablierte sich zu Beginn des Jahres 2022 als olympischer Favorit. Totsuka, 11. in PyeongChang als jüngster Teilnehmer, belegte am Sonntag aufgrund des Gesamteindrucks den ersten Platz, anstatt zu punkten einer seiner vier Punkte.

Er hatte ein Paar 1440er in einem seiner Rennen, sagten Kommentatoren.

James wurde Zweiter, gefolgt von einem weiteren Japaner. Ruka Hirano. Taylor Gold war der beste Amerikaner auf dem vierten Platz. Mindestens ein Amerikaner hat in den ersten 23 Ausgaben der X Games in den USA das Halfpipe-Podium betreten, in den letzten zwei Jahren jedoch keiner.

Früher am letzten Wettkampftag Sonntag Snowboarder Jamie Anderson gewann seinen achten X-Games-Titel, aber seinen ersten in der Luft.

Anderson, zweimaliger Olympiasieger und siebenmaliger Slopestyle-Champion der X Games, besiegte einen großen Flugplatz, auf dem alle Medaillengewinner der letzten drei X Games sowie jeder Olympiasieger von 2018 unter der Führung des Österreichers vertreten waren. Anna Gasser (Das war der siebte Sonntag).

Der 30-jährige Anderson ist bereits der einzige Snowboarder, der mehrere olympische Titel gewonnen hat. Nachdem sie am Freitag den Slopestyle-Titel gewonnen hatte, sagte sie, dass sie dachte, es könnte ihre letzte Wettkampfsaison sein, ist sich aber nicht sicher, wann sie in den Ruhestand gehen wird.

Anderson ist eine Winter X Games-Medaille weniger als der Rekord von 20, den der kanadische Snowboarder hält Mark McMorris und zwei Goldmedaillen weniger als der weibliche Rekord des amerikanischen Snowboarders Lindsey Jacobellis.

Amerikanische Männer gewannen den Snowboard Slopestyle (Dusty Henricksen) und Slopestyle-Skifahren (Nick Goepper).

Henricksen, ein 17-jähriger Rookie von X Games, war der erste amerikanische Snowboarder, der seit White 2009 einen Slopestyle von X Games Aspen gewann. Zuvor war sein größter Titel die Jugend-Winterolympiade 2020.

Er schlug ein Feld, zu dem auch der Olympiasieger gehörte Gerard rot (siebter Sonntag). Vermisst wurde der fünfmalige X Games-Champion McMorris, der die X Games zum ersten Mal seit seinem Debüt im Jahr 2011 aufgrund eines positiven Coronavirus-Tests verpasste.

Goepper, ein olympischer Silber- und Bronzemedaillengewinner, gewann seinen vierten Slopestyle-Skititel bei den X Games und den ersten seit einem Dreifachen in den Jahren 2013-15.

Was als nächstes für Snowboarder und Freeskier kommt, ist unklar. Die im Februar für China geplanten zweijährlichen Weltmeisterschaften wurden abgesagt, könnten aber verschoben werden.

Die Burton US Open, normalerweise ein Saisonende Ende Februar oder Anfang März für Snowboarder, wurden aufgrund der Pandemie ebenfalls abgesagt.

OlympicTalk ist aktiviert Apple News. Favorit uns!

Folgen Sie @nbcolympictalk