“Schlagerjubiläum” (ARD): Schlager-Stern bricht plötzlich in Tränen aus – Florian Silbereisen mit einer Bitte an den Regisseur

Florian Silbereisen hat zu seiner großen “Schlagerjubiläum” Show auf der ARD eingeladen. Doch plötzlich beginnt ein Schlager-Sänger auf der Bühne zu weinen.

Florian Silbereisen lädt Sie zur großen Show “Hit Anniversary” ein.

Dann gibt es einen sehr emotionalen Moment.

Ein Popsänger bricht völlig in Tränen aus.

München – Begeistert von einer brillanten Show Florian Silbereisen wieder die Schlager-Fans. In dem ARD am Samstag (24. Oktober) lud er wie immer die größten Stars der Schlager-Szene ein, sich dem “Hit Jubiläum“zum Feiern. Die Musiker begeistern ihre Fans mit tollen Auftritten. Es versteht sich von selbst, dass es oft auch so ist emotionale Momente kommt. Aber nicht nur mit Liedern, sondern auch mit Worten erregen die Sänger das Publikum – und auch die Stars selbst. Plötzlich gibt es einen störende Situation und ein Popsänger bricht komplett ein Tränen aus.

Bei der Florian Silbereisen Show: Schlager Star bricht bei der ARD plötzlich in Tränen aus

Während Matthias Reim wann Schlager Veteran gilt und feiert sein 40-jähriges Bestehen, sein 31 Jahre jünger Partner Christin Stark Ich bin erst seit etwas mehr als zehn Jahren im Schlager Showbusiness. Trotzdem darf sie auch Silber Eisen verwenden Gäste nicht fehlen. Bei der Sich unterhalten auf der Bühne mit Flori und Co-Moderator Beatrice Egli Der 31-Jährige wird dann mit einem Videonachricht überrascht von ihrem Geliebten und seiner Familie.

„Sie ist wirklich ein fester Fels für alle Gesangsreime geworden, einschließlich mir, und ich konnte mir nicht vorstellen, was wäre, wenn sie nicht da wäre. Ich würde vollständig verloren“, Beginnt Matthias Reim in einem Video von seiner Christin zu schwärmen. Der Sänger muss mit dem gehen Tränen kämpfen. Aber dann folgen weitere Grüße von Reims Kindern. “Tini, wenn ich dich so öffentlich nennen darf, Sie haben mit unserer Familie etwas ganz Besonderes gemacht. Seit du hier bist. Ich möchte dich einfach nie wieder an unserer Seite vermissen “, spricht Reims Tochter Christin an und fährt fort:” Seit sie mit uns in der Familie ist, hat sie uns wirklich viel mehr zusammengebracht. Sie ist der Grund, warum wir alle mehr zusammengekommen sind und wir schulden ihr alles. “”

Und Reims auch Sohn schätzt die Frau, mit der sein Vater seit sieben Jahren in einer Beziehung ist: „Sie wurde Teil dieser Familie und nahm mich auf, da ich nie von jemandem akzeptiert wurde, den Sie gerade erst kennengelernt haben. (…) Diese Verbindung, diese Familie, zu der wir geworden sind, kann man mir niemals nehmen. “Schließlich dankt er dem Sänger:” Wenn ich nach Hause komme und du da bist, weiß ich, dass ich angekommen bin. Danke, dass du mein Zuhause bist„

Bei der Florian Silbereisen Show: Schlager-Star Christin Stark war zu Tränen gerührt

Nach diesen Ausdruck der Liebe Die sichtlich bewegte Christin lässt ihre Tränen frei laufen und muss sich dann erst erholen. Moderatorin Beatrice Egli bedauert ihre kollegin wegen der Corona-Anforderungen kann nicht umarmen. Gastgeber Florian Silbereisen ist ebenfalls besorgt und bittet den Regisseur um ein Taschentuch. “Lieber Christian, dir fehlen jetzt ein wenig die Worte”, nimmt Silbereisen das Gespräch wieder auf. Aber sie ringt weiter mit Tränen, fängt an zu reden und bricht wieder ab: “Warte eine Minute, oh Gott, warte”, fragt sie Silbereisen mehrmals.

Endlich kann sie sich etwas beruhigen und glänzt mit ihrer Antworten die maudliner worte ihrer familie: “ich kann nichts mehr darüber sagen als dass ich …”, sie stockt wieder, dann endlich ihre Gefühle um es auszudrücken: „Ich kann nicht weiter ins Detail gehen, außer dass ich sagen kann, dass ich einen unglaublich großartigen Mann an meiner Seite habe und dass ich im Alter von 30 Jahren bereits sieben Kinder adoptiert habe, die ich alle liebe. Ihr seid alle großartig, danke “, schreit die Blondine in ihr Mikrofon. Ihr Auftritt danach gelingt ihr auch ohne Tränen. ((jbr)