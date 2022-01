Samsungs neue 2022-Fernseher bieten Nvidia GeForce Now und Google Stadia-Spiele

Samsung stellt heute auf der CES 2022 eine neue Reihe von Smart-TVs vor, die so exotische Funktionen wie mit Funkwellen betriebene Fernbedienungen und Unterstützung für NFTs – und es sind auch die ersten Samsung-Bundles seit einiger Zeit, mit denen Sie Triple-A-Videospiele aus der Cloud spielen können, anstatt nur Ihre Xbox, PlayStation oder Ihren PC. Nach einer vagen Neckerei im Oktober, bestätigt Samsung nun, dass „ausgewählte“ 2022-Modelle explizit Zugriff auf Nvidias GeForce Now, Google Stadia und den Cloud-Gaming-Dienst Utomik als Teil eines neuen „Samsung Gaming Hub“ bieten werden, einer Benutzeroberfläche, die Samsung auf andere Dienste ausweiten will sowie.

Der Samsung Gaming Hub ist nicht nur für Cloud-Gaming gedacht. Seltsamerweise behauptet das Unternehmen, dass auch Ihre über HDMI angeschlossenen Videospielkonsolen mit Passthrough-Controller-Eingängen Teil davon sein werden. Dies bedeutet, dass Sie möglicherweise Cloud- und Konsolenspiele mit demselben Controller spielen können, anstatt separate Controller verwalten oder hin und her koppeln zu müssen, wobei PlayStation-Controller und Xbox beim Start unterstützt werden. Es ist auch eine vielversprechende „KI-Gaming-Technologie“, die Spielempfehlungen auf dem Startbildschirm Ihres Fernsehers erstellt, was … natürlich in Ordnung ist.

Es ist interessant zu sehen, wie TV-Hersteller nach einer Weile wieder Cloud-Gaming einsetzen. Während LG und Samsung bewarb sich 2012 um die Rechte zur Übertragung von Spielen von Gaikai und OnLive, und einige Samsung-Fernseher boten Sony PlayStation Now an zwischen 2015 und 2017, erst diesen Winter sind LG und Samsung wieder im Spiel mit Nvidia- und Google-Diensten.

Ob die Fernseher von Samsung die beste Bild- und Tonqualität für Cloud-Gaming liefern, ist noch nicht klar, da das Unternehmen noch nicht sagen konnte, ob GeForce Now oder Google Stadia 4K-Streaming anbieten werden. „Wir arbeiten mit Partnern zusammen, um die besten Service-Levels auf unsere Plattform zu bringen“, heißt es in einer Erklärung von Samsung Games Product Manager Mike Lucero unter Die Kante. „Wir werden Details bekannt geben, wenn der Start näher rückt.“

Wenn Sie einen älteren Samsung Smart-TV haben, ist es auch unklar, ob Sie Zugriff auf eine dieser Funktionen haben. „Wir beginnen mit unseren 2022-Modellen und arbeiten daran, den Gaming Hub noch mehr Samsung-Kunden zugänglich zu machen“, schreibt Lucero.

Es ist für mich interessant, dass Microsofts Xbox Cloud Gaming AKA xCloud nicht Teil dieser Einführung ist. Microsoft und Samsung haben beim Cloud-Gaming eine prominente Partnerschaft eingegangen im Februar 2020, und wir haben xCloud auf einem intelligenten Kühlschrank und einige Samsung-Android-Telefone, aber die Xbox-App für Smart-TVs von denen Phil Spencer uns im November 2020 erzählt hat hat sich noch nicht verwirklicht. Dies wurde letzten Juni nur kurz erwähnt vor – statt während – der Videospielausstellung E3 2021.

Samsung Smart-TVs eine Steam Link-Anwendung angeboten für eine Weile, aber Lucero sagt Die Kante es wird nicht Teil dieses Gaming Hubs sein.

Korrektur, 21:37 Uhr ET: Samsung sagt, dass GeForce Now, Stadia und Utomik über den Hub angeboten werden, aber nicht wie ursprünglich vorgeschlagen auf Fernsehern vorinstalliert werden. Darüber hinaus fügt Samsung hinzu, dass Xbox- und PlayStation-Controller zu denjenigen gehören, die für das Passthrough unterstützt werden.