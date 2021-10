Salzburgerland – viel mehr als ein Skiparadies

VON gastfreundlichen Skischulen über ausgelassene Apres Ski Partys, atemberaubende Landschaften mit Kulturgeschichte bis hin zu hochkarätiger Sportunterhaltung bietet das Salzburgerland wirklich alles.

Salzburg ist eine Stadt voller Geschichte und Charakter, eingebettet am Fuße steiler Hügel und hoch aufragender Berge.

Neben den bekanntesten Exportgütern der Stadt – Mozart und The Sound of Music – bietet Salzburg eine lebendige Kunstszene und eine Fülle von traditionellen und modernen Restaurants und Bars in ruhigen Straßen.

Mit klassischer Musik, die durch die Marktstraße, Konzerthallen und an der schnell fließenden Salzach schwebt, pflegt die Stadt ihre musikalische Tradition, auf die Mozart stolz sein konnte.

Sport

Neben der Kultur hat Salzburg mit dem FC Red Bull Salzburg auch eine spielstarke Fußballmannschaft zu bieten. Als eine der besten Mannschaften der österreichischen Bundesliga ist der 1933 gegründete, relativ junge Verein an die Spitze des europäischen Fußballs aufgestiegen.

Nach dem Erreichen des UEFA-Cup-Finale 1994 ist der FC Salzburg heute Stammspieler in der UEFA Champions League und empfängt gewinnstarke Vereine wie Liverpool und Bayern München.

Ski

Eines der versteckten Juwelen Salzburgs ist das kleine Skigebiet Obertauern. Bekannt als die Kulisse, in der die Beatles die Schneeszenen in Help! 1965 hatte das Resort den Ruf, eines der besten Skigebiete Europas zu sein.

90 km südlich von Salzburg gelegen und inmitten von 100 Pistenkilometern auf 1.740 m gelegen, ist es Österreichs schneesicherste Wintersportdestination mit 26 Seilbahnen und Skiliften verteilt auf zehn Einstiegspunkte, die Skifahrer auf 2.313 m Höhe mit atemberaubenden malerische Landschaften in alle Richtungen gesehen.

Erreichbar mit Auto und Bahn (Radstadt ist der nächste Bahnhof, mit 20 km Busfahrt) bieten die Obertauern Pisten Abwechslung für Skifahrer aller Könnerstufen.

Obwohl das Gelände von Obertauern bestens für fortgeschrittene Allrounder geeignet ist, ist es für Anfänger eine sehr gute Wahl, da die schöne und breite Anfängerpiste des Dorfes praktisch die ganze Saison über schneesicher ist.

Bei über 100 Pistenkilometern gelten fast zwei Drittel (61 km) als leichte blaue Pisten, 35 km mittelrote Pisten und 4 km deklarierte schwere schwarze Pisten.

Für erfahrenere Skifahrer ist Obertauern neben tollen Abfahrten mit reichlich weichem Skifahren auch ein Freeride-Mekka mit anspruchsvollen Steilhängen mit Klippen und einer Reihe von Rennstrecken mit Zeitmessung.

Für noch mehr Spannung stehen Nachtskifahren, Snowkiten, Skispringen und Langlaufen zur Verfügung.

Andere Aktivitäten

Wenn Skifahren nichts für Sie ist, gibt es in Obertauern trotzdem viel zu tun.

Sightseeing-Touren und Helikopter-Transfers Helikopter SennAir bietet Rundflüge für bis zu fünf Personen mit einer Dauer von 15 Minuten bis zu einer Stunde an.

Angeboten werden Genuss- und Erlebnisflüge nach Annaberg mit kulinarischem Zwischenstopp im Winterstellgut sowie Transferflüge ab Salzburg, München, Venedig oder einem beliebigen Abflugort Ihrer Wahl nach Obertauern.

Abenteuerlustige können sich auf der 1,5 km langen Rodelbahn, Eisklettern, Segway-Wintertouren rund um das Resort und Airboarding vergnügen.

Mit dem Gesicht voran auf dem Bauch steigen die Airboarder auf stoßdämpfenden Hightech-Luftkissen ins Tal hinab.

Unterkunft und Après-Ski

Bei den Unterkünften haben Sie die Qual der Wahl: Fast 150 Hotels, Hostels, Pensionen und Ferienwohnungen sowie sechs Hostels für jeden Anspruch.

Entlang des eher öden und baumlosen Tauernpasses sind seit 1942 Hotels und andere Ferienanlagen entstanden.

Das hat den Vorteil, dass die meisten Unterkünfte das Skifahren direkt vor der Haustür bieten und der Skiort Obertauern über Dutzende Cafés und Restaurants verfügt, die meisten mit hochwertiger österreichischer Küche.

Bekannt ist der Ort auch für seine „Après-Ski-Meile“ – nicht weniger als 25 Skihütten reihen sich aneinander und laden zum Einkehren ein, ob tagsüber kulinarisch oder nachts auf den großen Sonnenterrassen.

Besonders beliebt ist der Teetanz im Café oder Wirtshaus Latsch’n Stubn oder Lūrzeralm und später sind die Römer Bar oder das Hotel Edelweiss in der Hochsaison lebhaft, gelegentlich mit Live-Musik.

Die Lurzeralm hält den Trubel die ganze Nacht über und beherbergt eine der vielen Ausgeh- und Diskotheken, die Nachtschwärmern nach Mitternacht in den Alpen mehr Auswahl bieten als sonst.

Obertauern – Skiverleih:

In Obertauern gibt es fast zwei Dutzend empfehlenswerte Skiverleihstellen, die Sie auf der Website des Skigebiets einsehen können, darunter Freudenhaus, Sport Erika und der weltbekannte Snowboardshop Blue Tomato, der auch eine eigene Snowboardschule betreibt.

Obertauern – Skischule:

In Obertauern gibt es sieben Ski- und Snowboardschulen, darunter die Skischule Sylvia Grillitsch, die Skischule Krallinger und die Skischule Koch.

Wenn Sie also ein Urlaubsziel suchen, das alles bietet, sind Sie im Salzburgerland genau richtig.

Weitere Informationen finden Sie unter www.salzburgerLand.com.