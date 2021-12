Sakurai denkt, es ist wahrscheinlich am besten, sie für eine Weile zu vergessen

Masahiro Sakurai konnte beenden Super Smash Bros. Ultimativ dieses Jahr, aber bis jetzt ist nicht klar, was als nächstes passieren wird.

Obwohl es anscheinend ist nicht denk an einen neuen Smash Bros. Eintrag jetzt, das heißt nicht, dass er es ausschließen wird. Er ist sich nicht einmal sicher, was seine Zukunft in der Videospielentwicklung betrifft, aber er würde es wahrscheinlich tun bleib in der Branche in einer Weise oder Form.

Jetzt in einem neueren Interview mit 4Spieler, Sakurai teilte ein kleines Update mit und riet den Fans, sie für eine Weile zu vergessen (mit anderen Worten – hör auf zu fragen, was als nächstes kommt), denn wenn es etwas anderes tut, wird es wahrscheinlich eine Weile dauern.

Hier ist das vollständige Zitat mit freundlicher Genehmigung einer Übersetzung von Kody Nokolo:

„Es wird eine Weile dauern, etwas anderes zu tun, also ist es wahrscheinlich am besten, mich für eine Weile zu vergessen.“

Die letzte Frage ist, ob er eine Nachricht für 4Gamer-Leser hat, aber er sagt, dass er wirklich nichts anderes zu sagen hat:

Auch wenn dies einige beunruhigen mag, ist dies nicht das erste Mal, dass wir so etwas von einem japanischen Entwickler hören. Als Hideki Kamiya von Platinum viele Fragen dazu bekam Bajonett 3 er erzählte den Fans auch von Vergess das.

Sakurai ist in den sozialen Medien ziemlich aktiv. Wenn Sie also neugierig sind, was er tut, können Sie ihn jederzeit besuchen Twitter. In letzter Zeit er hat eine Xbox Series X gekauft und auch zeigte Interesse an dem Titel GOTY, It Takes Two.

