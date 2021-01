ROH liefert zwei Titelkämpfe

Mit dem Ehrenring können seine Champions aktiv bleiben. Neue Kandidaten für die ROH TV-Meisterschaft von Dragon Lee und die ROH Pure Championship von Jonathan Gresham wurden bekannt gegeben.

Der erste im Register ist reines Gold. Will Ferrara, Trainer von Gresham und ROH Dojo, wollte ihre Schüler belohnen, indem er ihnen die Chance gab, einen Titelschuss zu gewinnen. Sie schlugen dem ROH-Vorstand vor, dass Joe Keys, Dante Caballero, Ken Dixon und Eric Martin an einem Kampf mit dem Sieger auf Platz 3 teilnehmen und einen reinen Meisterschaftswettbewerb gegen Gresham erhalten sollten.

Dieser Kampf fand am statt ROH Woche für Woche ((ab 16:25). Dixon schlug Martin in der ersten Runde über PowerSlam. Caballero schlug Dixon in der zweiten Runde mit einer Variante des Kruzifixstifts aus. Dixon zeigte schlechte Sportlichkeit mit einem Angriff auf Caballero nach seiner Niederlage. Caballero erholte sich trotz der Schmerzen, aber Keys ging mit einer erhobenen Krabbe auf einem Bein als Sieger hervor, um den Handschuh zu gewinnen. Keys wird seine Chance gegen Gresham in der TV-Folge von am kommenden Wochenende haben ROH kämpfen.

Dragon Lee hat gerade einen Treffer bekommen TV-Titelverteidigung Rey Horus und Brian Johnson sind gerade ausgestiegen einen neuen Vertrag unterschreiben mit ROH. Jetzt stehen sich die beiden um eins gegenüber Datum wird noch bekannt gegeben. Johnson nutzte die Gelegenheit, indem er im Rahmen von eine Fanumfrage gewann ROH Die Erfahrung.

ROH Woche für Woche auch aktualisiert die einfache Ranglisten.

ROH TV Weltmeisterschaft

5. Bandit

4. KJV

3. Kenny King

2. Dak Draper

1. Tony Deppen

Meister: Dragon Lee

Rey Horus ‘Verlust gegen Dragon Lee gab ihm den Stiefel. Bandido trat auf Platz 5 ein. Infolgedessen sprangen alle um einen Platz nach oben.

ROH Pure Championship

5. Fred Yehi

4. Rhett Titus

3. Joe Keys

2. Josh Woods

1. Tracy Williams

Meisterschaft: Jonathan Gresham

Flip Gordon wurde von der Pure Division suspendiert, weil er bei seinem Sieg gegen Rhett Titus gegen die Regeln verstoßen hatte. Josh Woods gewann einen Platz und Joe Keys wurde Dritter.

ROH Weltmeisterschaft

5. Jay Briscoe

4. Markieren Sie Haskins

3. Matt Taven

2. Brody King

1. Shane Taylor

Feld: Ansturm

Dies ist der Beginn der Weltrangliste. Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass Shane Taylor als nächster in der Reihe von Rush steht, höchstwahrscheinlich bei einem ROH PPV. Mark Haskins und Flip Gordon haben beide frühere Titelschläge, die noch nicht zugestanden wurden.

Würden Sie Geld auf einen vereitelten Sieg für Joe Keys oder Brian Johnson setzen? Stimmen Sie dem aktuellen Ranking zu?