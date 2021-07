Promi-Fotowoche 28. Juni – 3. Juli 2021 | Galerie

Von der Redaktion von Wonderwall.com

8.01 Uhr PDT, 4. Juli 2021

Lady Gaga wird am 1. Juli 2021 in New York entlassen.

Herzogin Kate verfolgt am 2. Juli 2021 die Wimbledon Tennis Championships im All England Lawn Tennis and Croquet Club in London.

Joan Collins besucht am 1. Juli 2021 die UK-Premiere von “Lady Boss: The Jackie Collins Story” im Curzon Mayfair Theatre in London.

Kim Kardashian posiert am 30. Juni 2021 am Trevi-Brunnen in Rom.

Prinz William und sein Bruder Prinz Harry kommen im Sunken Garden im Kensington Palace in London an, um eine Statue zu enthüllen, die sie von ihrer Mutter Diana, Prinzessin von Wales, in Auftrag gegeben haben, um ihr Vermächtnis anlässlich seines 60. Geburtstags im Juli zu feiern 1, 2021.

Michelle Williams nimmt am 1. Juli 2021 an der Feier des Get Lifted Gospel Sunday während des von Coca-Cola präsentierten ESSENCE Festivals an der University of New Orleans in New Orleans, Louisiana, teil.