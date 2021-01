Projekt Mars: Wernher von Braun als Science-Fiction-Autor

Der deutsch-amerikanische Raketeningenieur Dr. Wernher von Braun ist berühmt – oder berüchtigt – für seine Rolle im Nazi-V-2-Raketenprogramm und für seine Beiträge zu US-Raumfahrtprogrammen. Er war, wie ich argumentiert habe, der einflussreichste Raketeningenieur und Weltraumverteidiger des 20. Jahrhunderts, aber auch einer, dessen Ruf durch seine Verbindung mit Verbrechen der Nazis gegen die Menschlichkeit in für immer beeinträchtigt wird Produktion von ballistischen V-2-Raketen. Von Braun war sicherlich ein Allrounder – er war ein hervorragender technischer Direktor, ein großartiger Pilot und ein anständiger Pianist. In den Vereinigten Staaten wurde er zu einer nationalen Berühmtheit, die über Raumfahrt sprach und schrieb. Aber wir sehen ihn nicht als Science-Fiction-Autor. Es war nicht aus Mangel an Versuchen. Von Braun schrieb einen Roman, Projekt Mars, Ende der 1940er Jahre in Amerika und nutzte später seinen Ruhm, um eine Kurzgeschichte über einen Mondflug und einen Auszug aus seiner gescheiterten Arbeit auf dem Mars zu veröffentlichen.

Die deutsche Science-Fiction hat in seiner Jugend sicherlich von Braun beeinflusst, obwohl wir nur wenige Details haben. Er wurde 1912 geboren und wuchs in der demokratischen und unglücklichen Weimarer Republik auf, die von 1918 bis 1933 dauerte. Wie viele deutsche Jungen seiner Zeit las er Kurd Lasswitz Auf zwei Planeten (1897), eine Arbeit, die HG Wells verglich Krieg der Welten, nur in diesem Fall waren die Marsmenschen gütig. Er scheint populäre Raumfahrtromane für junge Erwachsene der 1920er Jahre gelesen zu haben, wie die von Otto Willi Gail. Diese Arbeit wurde durch die Explosion der Literatur zur schweren Raumfahrt in Deutschland und Österreich nach der Veröffentlichung von Hermann Oberth beflügelt. Die Rakete im interplanetaren Raum (1923). Es war jedoch Oberths Arbeit und die anderer Anwälte, die seine Begeisterung wirklich prägten. Beeinflusst von den (meist erfolglosen) Versuchen einiger von ihnen, die Öffentlichkeit über Raumfahrt durch Fiktion aufzuklären, schrieb von Braun 1930 eine Kurzgeschichte mit dem Titel “Lunetta” auf einer Reise zur geplanten Raumstation. von Oberth und am Raumspiegel. Es ist gut geschrieben, aber es fehlt viel Intrige und es wurde nie veröffentlicht.

Eingebettet in die Entwicklung verdeckter Militärraketen während der gesamten Nazizeit, begann von Braun erst nach seiner Landung in Amerika im September 1945 erneut, die Befürwortung des Weltraums in Science-Fiction zu verwickeln. In Fort Bliss in der Nähe von El Paso, Texas, war er Leiter von etwa 120 ehemaligen Mitgliedern des Raketenprogramms der Bundeswehr, das den Meister der Lenkflugkörpertechnologie der US-Armee unterstützte. Nachkriegsbudgetkürzungen führten bald dazu, dass die Deutschen entgegen ihrer Kriegserfahrung außerhalb der normalen Arbeitszeiten wenig Arbeit hatten. Das militärische Geld für den Weltraum war minimal. Von Braun verstand, dass er Raumfahrt an eine skeptische amerikanische Öffentlichkeit verkaufen musste, wenn sich dies ändern sollte. In Amerika gab es eine Menge Science-Fiction, wie er den Korrespondenten mitteilte, aber es war alles im Genre der Pulp-Fiction von Buck Rogers / Flash Gordon, das in den 1930er Jahren begonnen hatte. Nach seiner Arbeit und seinem Leben in 1947 stabilisiert, kam ihm die Idee, einen Roman über die erste menschliche Expedition zum Mars zu schreiben, der auf komplexen Berechnungen und Entwürfen von Raumschiffen basiert. Es wäre eine wissenschaftliche Machbarkeitsstudie, die in eine spannende Geschichte gehüllt ist. Auf der Rückseite wäre ein langer technischer Anhang, der seinen Plan rechtfertigte. Er hat es beendet Mars-Projekt Mitte 1949 auf Deutsch und von einem Bekannten seiner Mutter in West Virginia ins Englische übersetzt. Einige seiner deutschen Kollegen in Fort Bliss halfen ihm bei den Berechnungen.

Von Braun (rechts) mit seinen US-Vorgesetzten Major James Hammill (links) und Colonel Holger Toftoy (Mitte) in Fort Bliss Ende der 1940er Jahre (US-Armee)

Die Vision, die er entwarf, war gigantisch, wenn nicht beeindruckend: Nachdem ein neues 100-Zoll-Teleskop in der Erdumlaufbahn Beweise für intelligentes Leben auf dem Roten Planeten entdeckt hatte, wird dank 950 Starts eine Expedition von zehn Schiffen zusammengestellt Ein wiederverwendbarer dreistufiger Booster, der das Gewicht der Apollo Saturn V Moon-Rakete aus den 1960er Jahren mehr als verdoppelt und verdreifacht. Drei der Schiffe sind “Landungsboote” mit riesigen Flügeln, um in einer Marsatmosphäre mehr zu fliegen dicker als das, was wir heute wissen. Die Männer der Expedition (alle männlich – von Braun war nicht sexistisch) entdecken unterirdische Kanäle, die gebaut wurden, um Wasser auf einem sterbenden Planeten zu sparen, eine aktualisierte Version von Lasswitz ‘Mars, basierend auf den Schriften der Wende der Jahrhundert des Astronomen Percival Lowell. Landing Partys finden eine unterirdische technologische Utopie, in der Marsmenschen wie wir leben – Gottes Absicht, erklärt von Braun an einer Stelle und enthüllt seine wiedergeborene christliche Bekehrung im Jahr 1946.

Ebenso faszinierend ist der politische Kontext seiner fiktiven Expedition zum Mars. Mars-Projekt Eröffnung 1980, nachdem die Vereinigten Staaten von Amerika mit ihrer Hauptstadt Greenwich, Connecticut, den Sowjetblock erobert und besetzt hatten, unterstützt von ihrer Raumstation – immer noch Lunetta genannt– –Abwerfen von Atombomben auf eurasische Ziele. Während von Braun seine Tendenz zum naiven technologischen Utopismus in Marsabschnitten offenbart, zeigt seine Ouvertüre einen konservativen Antikommunismus, der für die Hysterie des Kalten Krieges von 1949 geeignet ist. Seine Einstellung zum Dritten Weltkrieg ist, um es klar auszudrücken, eine Fantasie des Erfolgs. Blitzkrieg gegen die Sowjetunion.

Mit großer Ungeduld schickte von Braun die Übersetzung Anfang 1950 an einen Literaturagenten in New York. Ein Herausgeber kommentierte: “Irgendwo in dieser üppigen Masse sind die Keime eines guten Science-Fiction-Stücks, aber ich bin verrückt, wenn ich sie erreichen kann.” Etwa 18 Verlage lehnten das Buch ab. Bald wurde ein enttäuschter von Braun von der Verlagerung der Raketenentwicklung der Armee nach Huntsville, Alabama, verzehrt, gefolgt vom plötzlichen Ausbruch des Koreakrieges, der zu einem dringenden Plan zum Bau der ballistischen Rakete führte. nuklearer Redstone.

Vor dem Hintergrund von Chesley Bonestells Gemälde für die erste Ausgabe von Collier im Jahr 1952 hält von Braun ein Modell der Walt Disney-Version seiner Rakete. Die US-Armee hat dieses Foto 1955 aufgenommen. (US-Armee)

Aber alle Anstrengungen, die er in den Roman gesteckt hat, haben sich gelohnt. Ende 1951, Colliers Das Magazin entschied sich für eine Reihe von Raumfahrtausgaben, die von Brauns Vision dominiert wurden. Die erste, im März 1952, befasste sich mit von Brauns Ideen für eine Raumstation und den massiven dreistufigen Boostern, die für den Bau benötigt wurden. Die Station hatte viele Verwendungszwecke, aber ihr Hauptargument war, dass sie die Sowjetunion mit Atomwaffen dominieren würde. Von Brauns plötzlicher Ruhm veranlasste einen deutschen Verlag, den technischen Anhang als kleines Buch zu veröffentlichen. Das Mars-Projekt, Ende 1952; Die University of Illinois Press veröffentlichte eine überarbeitete Version als Das Mars-Projekt Bemerkenswerterweise ist es noch im Druck. (Sein deutscher Verlag beauftragte auch einen Ghostwriter, den Roman, den von Braun so sehr hasste, dass er schließlich unter dem Namen des deutschen Autors veröffentlicht wurde, vollständig zu überarbeiten.) Eine stark illustrierte Sachbuchversion seiner vollständigen Expedition von Im letzten erschienen zehn Schiffe auf dem Mars Colliers Weltraumproblem im Jahr 1954. Nachdem andere Raketeningenieure seine Gigantomanie (Liebe zu großen Projekten) kritisiert hatten, veröffentlichte er eine leichte Version von drei Schiffen in Mars erkunden im Jahr 1956.

Chesley Bonestell malte dieses Bild für das Buch von März 1956, das von Braun mit Willy Ley schrieb. Es repräsentiert die kleinere Version seiner Expedition zum Mars mit einem "Landungsboot". Das Museum besitzt dieses Gemälde, das sich derzeit in den 's befindet Bewegen Sie sich über die Erde hinaus Ausstellung im DC Museum. (NASM)

Bis dahin hatte Walt Disney von Braun zu einem Fernsehstar gemacht. Nach dem sowjetischen Sputnik im Jahr 1957 und dem ersten erfolgreichen Start eines amerikanischen Satelliten im Jahr 1958 wurden ihm viele neue und lukrative Möglichkeiten geboten. In dieser Woche Das Magazin veröffentlichte seine vierteilige fiktive Geschichte “Die ersten Männer auf dem Mond”,Ende 1958 und Anfang 1959, die 1960 mit populärwissenschaftlichem Material angereichert wurden, um daraus ein kleines Buch zu machen. Die Zeitschrift veröffentlichte dann einen Auszug aus der Darstellung einer Marsutopie. Zu diesem Zeitpunkt waren er und seine Gruppe bereits zur NASA gewechselt, wo er vom Mondrennen verschlungen wurde und nie wieder versuchte, Fiktion zu schreiben.

Der ursprüngliche Roman erschien schließlich 2006, 29 Jahre nach von Brauns Tod. Ein kleiner kanadischer Weltraumverlag präsentierte es als Projekt Mars, zu unterscheiden von Das Mars-Projekt. Obwohl ich es nicht als großartige Fiktion empfehle, ist es sicherlich eine aufschlussreiche Darstellung von Brauns Geist und Vision für die Zukunft in den späten 1940er Jahren.

Michael J. Neufeld ist Senior Curator in der Abteilung für Weltraumgeschichte des Museums und Autor von Die Rakete und das Reich (1995) und Von Braun: Weltraumträumer, Kriegsingenieur (2007).