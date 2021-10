Pinterest führt neue Werbefunktionen ein, um das Einkaufen auf der Plattform zu erleichtern

Pinterest, das amerikanische Image-Sharing- und Social-Media-Unternehmen, führt neue Funktionen für Marken und Werbetreibende ein, die auf der Plattform verwendet werden können. Mit diesen Funktionen können potenzielle Werbetreibende ihre Produkte bei Plattformnutzern besser bewerben. Das Unternehmen tut dies, um die Online-Werbung und das Einkaufserlebnis auf seiner Plattform zu verbessern. Lesen Sie weiter, um mehr über die neuen Funktionen zu erfahren.

Neben der Einführung neuer Funktionen versucht Pinterest, mit anderen Social-Media-Plattformen zu konkurrieren, die umfassende Online-Shopping-Tools entwickeln. Snapchat, Facebook, TikTok und sogar YouTube haben bestimmte Funktionen vorangetrieben, die den Kaufprozess von Produkten auf diesen Plattformen selbst erleichtern. Da Pinterest eine aktive Nutzerbasis von über 450 Millionen monatlichen Nutzern hat, wird die Förderung der Online-Shopping-Tools der Plattform seinen Gesamtumsatz zugute kommen.

Neue Pinterest-Werbefunktionen umfassen eine Diashow für die Sammlung und eine Partnerschaft mit YouTubern

Diashow zum Sammeln

Eine neue Funktion namens Slideshow for Collection kann Produkte aus Katalogen übernehmen und in Werbung umwandeln. Die Plattform sagt, dass die Funktion Werbetreibenden ermöglicht, videoähnliche Werbeinhalte zu erstellen, die auf den Interessen eines Benutzers basieren. Pinterest gibt auch an, dass die Nutzer der Plattform eine 85% größere Einkaufsliste haben als andere Plattformen und fast doppelt so viel ausgeben wie auf anderen Plattformen. Die Diashow-Funktion zeigt mehr als ein Produkt gleichzeitig an und ermutigt die Benutzer, mehr Produkte zu kaufen.

Händler können zusätzliche Informationen in ihrem Profil anzeigen

Neben der Slideshow-Funktionalität wird Pinterest es Händlern auch ermöglichen, Informationen über sich selbst in ihrem Profil auf der Plattform anzuzeigen. Solche Informationen verleihen dem Verkäufer Glaubwürdigkeit und erhöhen die Chancen, dass Käufer bei ihnen kaufen. Unternehmen und Hersteller können ihre Werte, Alleinstellungsmerkmale oder andere Details präsentieren. Wie andere Social-Media-Plattformen, die YouTuber dafür bezahlen, Markenartikel durch ihre Inhalte zu bewerben, testet Pinterest derzeit ein neues Paradigma der Anzeigenerstellung durch bezahlte Partnerschaften mit YouTubern.

Bezahlte Partnerschaften mit YouTubern auf der Plattform

Nach der Einführung des Features kann ein Designer einen Pin erstellen und die Partnermarke markieren. Ein solches Feature wird nicht nur den Marken zugutekommen, indem es mehr Zuschauer auf der Plattform erreicht, sondern auch den Schöpfern. Um das Einkaufen auf Pinterest zu fördern, wird das Verified Merchant Program auf Länder wie die Schweiz, Spanien, die Niederlande, Mexiko, Italien, Brasilien und Österreich ausgeweitet.