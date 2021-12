Partei unterstützt Innenminister Nehammer als Kanzler – The Durango Herald

Der österreichische Bundeskanzler Alexander Schallenberg spricht am Mittwoch, 1. Dezember 2021, auf einer Pressekonferenz in Tulln, Österreich. Die Sperrung Österreichs wurde wie geplant offiziell bis zum 11. Dezember verlängert, da Anzeichen dafür vorliegen, dass die Maßnahmen dazu beitragen, eine sehr hohe Coronavirus-Infektionsrate zu senken. Ein Parlamentsausschuss hat am Dienstag der Verlängerung der vierten nationalen Sperrung des Landes gegen die Pandemie zugestimmt, die am 22. November begann. (AP-Foto / Lisa Leutner)