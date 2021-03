Österreichischer Pokal 2020-21 – Wolfsberger AC gegen LASK Vorschau und Vorhersage

Wählen Sie die Sportarten aus, über die Sie hören möchten, und TSZ sendet die besten Vorschauen, Analysen und Vorhersagen direkt an Ihren Posteingang. Melde dich noch heute an!

FAKTEN

Wann findet Wolfsberger AC vs LASK statt? Mittwoch 3rd März 2021 – 18:00 Uhr (Vereinigtes Königreich)

Wo findet Wolfsberger AC vs LASK statt? Lavanttal Arena, Wolfsberg

Wo kann ich Tickets für Wolfsberger AC vs LASK bekommen?? Ticketinformationen finden Sie auf der offiziellen Website jedes Clubs

Auf welchem ​​Fernsehsender läuft Wolfsberger AC vs LASK? Dieses Spiel wird in Großbritannien nicht live übertragen

Wo kann ich Wolfsberger AC vs LASK streamen?? Österreichische Pokalspiele werden oft kostenlos live übertragen OFB TV

DIE VORHERSAGE

Diese beiden Teams brauchten mehr Zeit, um sich für das jeweilige Viertelfinale zu qualifizieren. Mit Salzburg auf der anderen Seite der Auslosung sehen Wolfsberger AC und LASK jeweils eine goldene Chance, ins Finale vorzudringen. LASK ist derzeit neun Punkte besser als Wolfsberger in der Tabelle, aber in einem einzigen Pokalspiel bedeutet das sehr wenig. Der Heimvorteil für Wolfsberger könnte sich als ein Faktor für sie erweisen. In jedem Fall sollte es eine unglaublich enge Angelegenheit sein, und obwohl beide Teams in dieser Saison nur drei Unentschieden in der Liga gesammelt haben, wäre es nicht verwunderlich, wenn dieses Spiel mit der Verlängerung und möglicherweise den für die Entscheidung erforderlichen Strafen über die Distanz geht. ein Gewinner.