Opfer des Kalavryta-Massakers verklagen Filmemacher wegen falscher Filmrolle

Überlebende des Kalavryta-Massakers des Zweiten Weltkriegs sind wütend über die Szene aus dem bald veröffentlichten Film Echos der Vergangenheit (KALAVRYTA 1943) zeigt Nazis, die griechische Frauen und Kinder im Dorf retten.

Der Verband der Überlebenden und Opfer droht den Filmproduzenten sowie dem griechischen Staatssender ERT, der einer der Produktionspartner ist, zu verklagen.

Auch wenn der Film nicht in den Kinos ist, reichte eine Szene im Trailer aus, um Empörung bei der eingeschworenen Community auszulösen.

Provokative Szenenshows in 1:50 Sekunden

In der umstrittenen Szene öffnete ein österreichischer Nazi aus eigenem Antrieb und ungehorsam die Tür der niedergebrannten Grundschule, um Frauen und Kinder zu retten.

„Dies ist ein provokativer Mythos, der von allen Augenzeugen und offiziell vom Stadtrat von Kalavryta, dem Vorsitzenden der Vereinigung der Holocaust-Opfer von Kalavryta und ehemaliger stellvertretender Bürgermeister der Stadt, geleugnet wurde.“ Grieche Harilaos Ermeieris.



Im Gespräch mit der Lokalzeitung “PeloponnesErmeieris sagte, er habe persönlich zusammen mit anderen Anwohnern Filmemacher, die die Gegend vor 2,5 Jahren besuchten, darauf hingewiesen, dass dies nur eine unbegründete Geschichte sei und nicht wahr sei.

Ermeieris bestand auch darauf, dass die Filmemacher versprochen hatten, ihn nicht in den Film aufzunehmen.

Ermeidis sagte weiter, er habe den Filmemachern in gutem Glauben offizielle Dokumente mit der Warnung geschickt, dass der Verband sie strafrechtlich verfolgen werde, “wenn der Film die Erinnerung an die Opfer in keiner Weise respektiert”.

Der Film Echoes of the Past erzählt davon IMDB

Ein von realen Ereignissen inspiriertes fiktives Drama, das von den deutschen Truppen im Dezember 1943 begangene „Massaker von Kalavryta“. zu untersuchen. Eine unerwartete Begegnung mit dem letzten Überlebenden der Tragödie, Nikolaos Andreou, führt sie beide in ein dunkles Kapitel der Geschichte, während die traumatische Vergangenheit wieder auftaucht und ihr schmerzliches Echo stärker denn je ist.

Um herauszufinden, was wirklich passiert ist 13. Dezember 1943 in Kalavryta, dem Tag, an dem die Deutschen das größte Massaker im besetzten Griechenland verübten.

RESSOURCE | ÜBER DAS KALAVBRYTA-MASSAKER

Das Kalavryta-Massaker oder der Kalavryta-Holocaust bezieht sich auf die virtuelle Vernichtung der männlichen Bevölkerung und die totale Zerstörung der Stadt Kalavryta, Griechenland, durch die 117. Jäger-Division (Wehrmacht) während des Zweiten Weltkriegs, am 13. Dezember 1943.

Anfang Dezember 1943 begann die 117. Jäger-Division des deutschen Heeres eine Mission namens Unternehmen Kalavryta (Operation Kalavryta), mit der Absicht, griechische Widerstandskämpfer in der Bergregion um Kalavryta zu umzingeln. Während der Operation wurden 78 deutsche Soldaten, die im Oktober von der Guerilla gefangen genommen worden waren, von ihren Entführern hingerichtet. Als Reaktion darauf ordnete der Kommandant der deutschen Division, General Karl von Le Suire, am 10. Dezember 1943 persönlich die “schwersten Maßnahmen” – die Ermordung der männlichen Bevölkerung von Kalavryta – an.

Die Operation Kalavryta wurde von sechs Städten aus gestartet: Patras, Aigion und Korinth im Golf von Korinth sowie von Argos, Pyrgos und Tripolis im zentralen Peloponnes.

Alle “Kampfgruppen” zielten auf Kalavryta, obwohl die Divisionen Pyrgos, Argos und Korinth bald darauf zu ihren Stützpunkten zurückkehrten. Wehrmachtstruppen brannten Dörfer und Klöster nieder und erschossen Zivilisten, die ihnen in den Weg kamen. Die Deutschen erreichten Kalavryta am 9. Dezember. In den frühen Morgenstunden des 13. Dezember 1943 trieben die Deutschen alle Einwohner der Stadt zusammen und zwangen sie in das Schulgebäude, wo sie die älteren Jungen und Männer von den Frauen und Kindern trennten.

Sie brachten die Männer auf ein Feld von Thanasis Kappis, einem Lehrer, mit Blick auf die Stadt.[6] Nachdem die Deutschen die Stadt geplündert und angezündet hatten, beschossen sie die Männer. 438 ältere Männer und Jungen wurden getötet.

Es gab nur 13 männliche Überlebende, die gerettet wurden, weil sie unter den Leichen der Toten versteckt waren. Österreichische Soldaten waren Teil des Kontingents. Der nächste Aufruf zur Ordnung war, die in einer Grundschule versammelten Frauen und Kinder einzusperren. Danach steckten die Deutschen die Schule in Brand. Es gab einen Österreicher, der Befehle missachtete und die Türen zur Flammenschule öffnete, weil er wusste, dass er sein Leben opfern würde, damit Frauen und Kinder fliehen konnten. Er wurde später wegen seines Verrats hingerichtet, aber die Opfer entkamen. Am nächsten Tag setzten Nazi-Truppen das Kloster Agia Lavra, ein Denkmal für den griechischen Unabhängigkeitskrieg, in Brand.

Als Vergeltung für die Operation Kalavryta wurden insgesamt 693 Zivilisten getötet. 28 Gemeinden – Städte, Dörfer, Klöster und Siedlungen – wurden zerstört. In Kalavryta selbst wurden rund 1.000 Häuser geplündert und angezündet und mehr als 2.000 Rinder von den Deutschen beschlagnahmt.

Heute wird der Opferplatz als Gedenkstätte gehalten und jedes Jahr im Dezember wird an die Ereignisse gedacht. Am 18. April 2000 besuchte der damalige Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland, Johannes Rau, Kalavryta und drückte seine Scham und Trauer über diese Tragödie aus.