“One-Two-Way”: Thomas Helmer bleibt stehen, Formel-1-Moderator folgt

Ex-Fußballprofi Thomas Helmer will in Zukunft seine Karriere und seinen Journalismus einschränken

E.Nach der High School erwog Thomas Helmer, Journalist zu werden. Er wurde dann ein Fußballer, ein sehr erfolgreicher. Stationen in Dortmund und Bayern ua Europameister 1996. Nach seiner Pensionierung im November 2000 hatte er keine großen Pläne für seine Zukunft, sagte er einmal.

Nach eigenen Angaben kam er zufällig zum Sportjournalismus. Reporter bei Sat.1, später bei DSF und nach einigen Ersatzgastauftritten dann Moderator des aus DSF hervorgegangenen „Doppelpasses“ bei der Station Sport1. Seit August 2015 ist er dort der Chef der Gruppe als Nachfolger von Jörg Wontorra. Aber das wird bald vorbei sein. Ein TV-Hammer.

Nach Angaben von “Sport Bild” Football Talk wird in der nächsten Bundesliga-Saison einen neuen Gastgeber haben. Der Sender nominierte den langjährigen RTL-Moderator Florian König für das Kult-Treffen am Sonntag. König ist vor allem für seine Moderation von Formel-1-Rennen bekannt. Andere Felder waren Fußball und Boxen.

Florian König (links) mit dem ehemaligen Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg bei einem Grand Prix der Rennserie. Er ist seit 1994 bei RTL Diese: pa / Mandoga Media

Am Ende der Saison verabschiedete sich RTL jedoch von der Rennstrecke, der Vertrag lief aus und wurde nicht verlängert. Am Sonntag verabschiedete sich König von der Formel 1Das Saisonfinale findet in Abu Dhabi statt Anstatt von (14.10 Uhr, auch im Sportticker des WELT). Die Rennserie wird dann ab 2021 exklusiv auf Sky laufen.

König ist nach Helmer erst der vierte Moderator des “Doppelpasses”

Der 53-jährige König wird ab August 2021 die Nachfolge von Helmer antreten. Der 55-jährige war der Bericht von “Sport Bild” laut Ich habe mich im Sommer an Sport1 gewandt und wollte in Zukunft zurücktreten können, um mehr Zeit für die Familie zu haben. Er ist 44 Wochenenden im Jahr in München auf Sendung. Helmer lebt mit der Schauspielerin Yasmina Filali und ihren beiden Kindern in Hamburg und reist jedes Mal. “Ich hätte gerne weitergemacht, hätte aber auch gerne in Zukunft mehr Zeit für mögliche neue Themen und Projekte”, bestätigte Helmer.

In 25 Jahren „Double Pass“ wird König nur der vierte ständige Moderator sein. Seine Vorgänger waren Rudolph Brückner (1995 bis 2004), Wontorra (2004 bis 2015) und Helmer. Der Vertrag von Helmet mit Sport1 läuft im Sommer 2021 aus. Laut der Zeitschrift befindet er sich bereits in Gesprächen mit dem Sender über eine weitere Zusammenarbeit. Helmer wird seine letzten “One-Two-Pass” -Programme bei der Europameisterschaft vorstellen, die vom 11. Juni bis 11. Juli stattfinden soll. In gewisser Weise schließt dies den Kreis für den Europameister.