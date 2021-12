Nintendo-Chef Shuntaro Furukawa warnt vor Problemen mit der Schalterversorgung im Jahr 2022

Letzte Woche hat uns der Chef von Intel erklärt, wie Globale Chipknappheit wird voraussichtlich anhalten bis 2023, und jetzt haben wir ein weiteres Update, diesmal von Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa.

Laut Furukawa waren die Verkäufe der Switch zum Jahresende ziemlich stark (insbesondere für das OLED-Modell), und Nintendo macht sich jetzt Sorgen, dass es nicht so viele Einheiten herstellen kann, wie es möchte, was das Angebot sehen könnte Stagnation nach Anfang 2022.

„Das hängt von der Nachfrage ab, aber wie befürchtet, werden wir nicht so viele produzieren können, wie wir wollen.“

Hier ist die vollständige Zusammenfassung dessen, was Furukawa über einen leitenden Analysten zu sagen hatte. David Gibson:

So wurde der Präsident von @Nintendo interviewt – 1) Das Angebot an Switches könnte nach Beginn des Jahres 2022 stagnieren, 2) Der Jahresendumsatz für Switch im Jahr 2021 war stark, insbesondere bei OLED.

3) In den USA hatte er logistische Probleme und griff auf Luftfracht zurück, um die Geschäfte zum Black Friday zu erreichen. 4) hatte in der EU erstmals den Schienengüterverkehr genutzt, um die Nachfrage zu decken.

Aber sagte 5) und fügte hinzu, dass es nach dem neuen Jahr „von der Nachfrage abhängt, aber wie befürchtet, werden wir nicht in der Lage sein, so viele zu produzieren, wie wir wollen“. – Sieht so aus, als ob Guidance schwer zu treffen sein könnte. #NintendoSwitch