News & Star-Leser wählen die besten Science-Fiction-Filme

Ihr Charakter versprach tapfer, mutig dorthin zu gehen, wo noch kein Mann zuvor war.

Obwohl seine persönliche Reise nicht so abenteuerlich war, wurde William Shatner letzte Woche offiziell die älteste Person, die ins All geflogen ist. Shatner, der Captain Kirk in der ursprünglichen Star Trek-Serie spielte, verbrachte zusammen mit drei anderen 10 Minuten auf seinem suborbitalen Flug.

Um an den 90-jährigen Flug in die Umlaufbahn zu erinnern, fragte News & Star die Leser online nach ihrem Lieblings-Science-Fiction-Film. In keiner bestimmten Reihenfolge sind die 10 besten Science-Fiction-Filme laut News & Star-Lesern: 1) Alien: Ein moderner Klassiker, der erste Film der Reihe von Ridley Scott hat eine Punktzahl von 98% bei Rotten Tomatoes. Der Film folgt der Begegnung von Nostromos Crew mit einem tödlichen Außerirdischen, der auf das Schiff entfesselt wird. 2) Predator: Eine Crew, angeführt vom Niederländer Arnold Schwarzenegger, erkennt, dass sie von einem brutalen Außerirdischen verfolgt werden, während sie auf einer Mission ist, eine Gruppe von Politikern in Guatemala zu retten. 3) Star Trek: Es wurden 13 Trek-Filme veröffentlicht, aber viele halten die Original-Trilogie für die beste. Der zweite Film, The Wrath of Khan, gilt als der beste der Reihe. 4) Star Wars: Wie Star Trek ziehen die meisten Fans die alte Trilogie den Neuzugängen vor. Die Filmreihe hat jetzt einen eigenen ausgewiesenen Bereich in Walt Disney World in Florida. 5) 2001: Odyssee im Weltraum: Weithin als einer der größten Filme aller Zeiten angesehen, wird der Film von Stanley Kubrick von 1968 nach einer Reise zum Jupiter mit dem HAL-Supercomputer nach der Entdeckung eines außerirdischen Monolithen im National Film Registry aufbewahrt . READ Ist der Film "Jungle" eine wahre Geschichte? Hier dreht sich alles um die Überlebensgeschichte von Yossi Ghinsberg 6) Total Recall: Arnie taucht wieder auf, diesmal spielt er Douglas Quaid, der erkennt, dass ein wiederkehrender Traum vom Mars von Leuten in seinen Kopf gepflanzt wurde, die ihn tot sehen wollen. 7) Mars-Angriffe: In dem verrückten Tim Burton-Film spielt Jack Nicholson den US-Präsidenten, der eine Gruppe von Marsmenschen zu einem friedlichen Austausch trifft, der schief geht. 8) Galaxy Quest: ein unterschätzter Klassiker. Die Stars einer TV-Show aus den 1970er Jahren werden von einem außerirdischen Raumschiff entführt, das die Abenteuer der Schauspieler für reale Ereignisse hält und die Menschen dazu zwingt, ein repressives Regime zu überwinden. 9) Blade Runner: Harrison Ford spielt Deckard, einen Spezialagenten, der gezwungen ist, eine Gruppe gewalttätiger Androiden zu eliminieren. 10) Terminator 2: Ein weiterer Auftritt von Schwarzenegger, der T800 des Österreichers ist gezwungen, einen jungen John Connor vor einem zukünftigen Aufstand von Robotern zu schützen.