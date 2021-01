Neues Jahr, neue Entdeckungen – Manila Bulletin

PLDT Home schließt das Jahr mit der Erinnerung, dass die stärksten Verbindungen zu Hause sind

Es ist keine Überraschung, dass es einigen Menschen schwer fällt zu glauben, dass es bereits der letzte Monat des Jahres 2020 ist. Im März lebten praktisch alle mit den gleichen täglichen Routinen, und dann änderte sich eines Tages alles. Was wir ursprünglich für nur wenige Monate gehalten hatten, hat sich zu fast einem ganzen Jahr voller Herausforderungen und Anpassungen entwickelt.

Mehr als die Nöte, die in den letzten Monaten zu ertragen waren, kann man als Silberstreifen bezeichnen, wie dieses Jahr die Menschen gelehrt hat, die Dinge im Leben zu schätzen, die wirklich wichtig sind. Behörden, die raten, täglich soziale Distanzierung zu üben und so viel wie möglich im Haus zu bleiben

Die Aktivitäten wurden zu Hause zentriert.

Damit erkannten die Familien die Bedeutung einer starken und zuverlässigen Internetverbindung als wesentlichen Bestandteil ihres Zuhauses, damit sie ihre Beziehungen stärken und ihr Leben und ihren Lebensunterhalt in Quarantäne weiterleben und wieder aufbauen können. Zusammen mit diesen Erfahrungen ermöglichte PLDTHomes #StoriesAtHome den Menschen zu erkennen, worauf es bei den Herausforderungen des Jahres wirklich ankommt: FAMILIE und HEIMAT.

Für einige hat dies dazu geführt, dass Familien ihre Beziehungen wiederentdecken und mehr Zeit miteinander verbringen, unabhängig davon, ob sie neue Bindungserfahrungen schaffen und zu Hause neue Dinge lernen. Es gab viele Online-Trends wie hausgemachten Dalalgonakaffee, Ubepandesal und Sushi

ist auch eine Gelegenheit für “madiskartengnanays” und Heimunternehmer geworden, online zu verkaufen. Was früher unvorstellbar war, ist im Jahr 2020 unvermeidlich geworden: Online-Lebensmittelgeschäfte, Arbeiten von zu Hause aus für Mitarbeiter und Online-Fernunterricht für Kinder im schulpflichtigen Alter. Familie

Home Entertainment hat sich ebenfalls weiterentwickelt – vom Anschauen von K-Dramen über das Streamen von Filmen auf Netflix bis hin zur Verbesserung der Fähigkeiten in Online-Spielen und E-Sport.

Das Leben mag ein wenig anders geworden sein, als es die Filipinos gewohnt sind, aber eines ist sicher: Starke Bindungen zu Hause ermöglichen es den Familien, zu gedeihen und ihre Beziehungen zu stärken. Da sich die Nation auf einen vielversprechenden Start in das kommende Jahr freut, schließt PLDT Home das Jahr 2020 mit einer Sammlung von Geschichten ab, die die Stärke philippinischer Familien veranschaulichen, und erkennt an, dass mit all den diesjährigen Erfahrungen und Lektionen es bereitete alle auf ein besseres, helleres und bedeutungsvolleres Jahr 2021 vor. Als eine der Marken, die dafür bekannt sind, sinnvolle Verbindungen herzustellen, hat PLDT Home alle seine real inspirierten Geschichten zusammengestellt und seine Botschaft von wiederholt

entdecken Sie wieder, was zu Hause am wichtigsten ist.

Das neue Video von PLDT Home unterstreicht die Bedeutung der Bindung zwischen Familien – die Bindung, die uns Hoffnung und Bedeutung gibt. Dies hat das Bewusstsein weiter geschärft, dass trotz der vielen Herausforderungen, je stärker die Bindungsmomente sind, die jedes Familienmitglied zusammen verbringt, desto mehr

sie werden. Und wenn Distanz und Sicherheit verhindern, dass jeder physisch etwas sieht oder miteinander spricht, können die Verbindungen virtuell gestärkt werden.

Mögen Sie und Ihre Familie ermutigt werden, sich mit dem Neujahrsvideo von PLDT Home auf 2021 zu freuen.