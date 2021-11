Netflix-Serie „Move To Heaven“ führt die Nominierungen für die Asian Contents Awards an | Neu

Netflix Koreanische Originalserie Bewege dich in den Himmel leitet die Nominierungen für die 3rd Asian Contents Awards (ACA), organisiert vom Busan International Film Festival (BIFF) Asiatischer Inhalts- und Filmmarkt (ACFM).

ACA möchte außergewöhnliche TV-, OTT- und Online-Inhalte aus Asien präsentieren. ACA sagte, es habe einen Rekord von 163 Einreichungen aus 16 Ländern erhalten, fast doppelt so viele wie im letzten Jahr. Sie wählten 30 Titel aus 11 Ländern aus.

Mit Lee Je-hoon in der Hauptrolle und produziert von Page One Film und No. 3 Pictures, Bewege dich in den Himmel führte das Feld mit sechs Nominierungen in den Kategorien Best Creative, Best OTT Original, Creative Beyond Borders, Bester Darsteller, Bester Drehbuchautor und Newcomer – Schauspieler an.

Die chinesische Thriller-Dramaserie von IQIYI Die lange Nacht und die japanische Science-Fiction-Serie von Netflix Alice im Land der Grenzen gleich mit fünf Nominierungen – darunter für Best Creative, Best OTT Original und Creative Beyond Borders.

Koreanische Detektivserie Vincenzo gewann vier Nominierungen, darunter Bester Schöpfer, Beste Asiatische Fernsehserie, Bester Autor und Bester Hauptdarsteller für Song Joong Ki.

Der ACA Special Jury Award, der Lifetime Achievement Award und der ACA Award of Excellence werden bei der Zeremonie enthüllt.

ACA wird wieder als Vor-Ort-Veranstaltung mit lokalen Gastgebern und Teilnehmern stattfinden, während ausländische Bewerber aus ganz Asien online teilnehmen. Die Zeremonie wird von Mark Tetto vom JTBC Freak Summit und Kim Sae-yeon, die den ACA seit seiner Gründung moderiert, moderiert.

Die Veranstaltung wird am 7. Oktober auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Naver und BIFF ausgestrahlt.

Ausgewählte ACA-Nominierungen

Beste Kreation

(Titel / Produktionsfirma / Release-Plattform)

Alice in Borderland (Roboterkommunikation) Netflix

Girl From Nowhere S2 (BRAVO! Studios / Sour Bangkok / Jungka Bangkok) Netflix

Die lange Nacht (iQIYI) iQIYI

Move To Heaven (Page One Film / No.3 Pictures) Netflix

Hanzawa Naoki (Tokyo Broadcasting System Television) TBS

Vincenzo (Studio Dragon) tvN, Netflix

Beste asiatische Fernsehserie

(Titel / Produktionsfirma / Release-Plattform)

Bad Genius The Series (GDH 559) Channel ONE21, WeTV, Dimsum Entertainment

Girl From Nowhere S2 (BRAVO! Studios / Sour Bangkok / Jungka Bangkok) Netflix

Hanzawa Naoki (Tokyo Broadcasting System Television) TBS

Navillera (Studio Dragon) tvN, Netflix

Vincenzo (Studio Dragon) tvN, Netflix

Bestes OTT-Original

(Titel / Produktionsfirma / Release-Plattform)

Alice in Borderland (Roboterkommunikation) Netflix

Girl From Nowhere S2 (BRAVO! Studios / Sour Bangkok / Jungka Bangkok) Netflix

Die lange Nacht (iQIYI) iQIYI

Move To Heaven (Page One Film / No.3 Pictures) Netflix

Ray (Viacom18 Studios Tipping Point) Netflix

Sweet Home (Studio Dragon / Studio N) Netflix

Beste asiatische Animation

(Titel / Produktionsfirma / Release-Plattform)

Die neugierige Welt von Linda (Taktoon Enterprise) KBS, EBS Kids, JEI TV, ANIONE, CHAMP, SK Broadband

Unten S2 (Roboter-Spielplatz) Mediacorp

Paradise Design Team (Asahi Production) Tokyo MX. MBS, Crunchyroll, Bilibili

Japan sinkt 2020 (Science SARU) Netflix

Zeitreisender Luke (ANYZAC) KBS, Canal +, Mediacorp, CLS, TVB, TVP, Dreambox, Astro

Kreativ über Grenzen hinweg

(Titel / Produktionsfirma / Release-Plattform)

Alice in Borderland (Roboterkommunikation) Netflix

Bad Genius The Series (GDH 559) Channel ONE21, WeTV, Dimsum Entertainment

Die lange Nacht (iQIYI) iQIYI

Move To Heaven (Page One Film / No.3 Pictures) Netflix

Sweet Home (Studio Dragon / Studio N) Netflix

Beste Schauspielerin

(Nominierter / Titel / Produktionsfirma / Release-Plattform)

Nushrratt Bharuccha für Ajeeb Daastaans (Dharmatic) Netflix

Tsuchiya Tao für Alice In Borderland (Robot Communications) Netflix

Jia-Song für A Little Dilemma (Linmon Images) iQIYI

Bae Doo-na für Stranger 2 (Studio Dragon) tvN, Netflix

Lee Si-young für Sweet Home (Studio Dragon / Studio N) Netflix

Bester Schauspieler

(Nominee / Titel / Produktionsfirma / Release-Plattform)

Terrance Lau für den Schalttag (HK Television Entertainment Company Limited) ViuTV

Bai Yu für die lange Nacht (iQIYI) iQIYI

Lee Je-hoon für Move To Heaven (Page One Film / No.3 Pictures) Netflix

Sakai Masato für Hanzawa Naoki (Tokyo Broadcasting System Television) TBS

Ali Fazal für Ray (Viacom18 Studios Tipping Point) Netflix

Joong Ki-Song für Vincenzo (Studio Dragon) tvN, Netflix

Bester Autor

(Nominierter / Titel / Produktionsfirma / Release-Plattform)

Liu Guoqing für die lange Nacht (iQIYI) iQIYI

Yoon Ji-ryun für Move To Heaven (Page One Film / No.3 Pictures) Netflix

Jung Do-yoon für Edge of Madness (IWill Media) MBC

Mitani Shintaro für The Real Thing (Nagoya Broadcasting Network) Nagoya Broadcasting Network

Park Jae-Bum für Vincenzo (Studio Dragon) tvN, Netflix

Newcomer-Schauspielerin

(Nominee / Titel / Produktionsfirma / Release-Plattform)

Zhao Jinmai für The Blessed Girl (Tianjin Chinese Entertainment / Tencent Penguin Pictures) Tencent Video

Ko Min-si für Sweet Home (Studio Dragon / Studio N) Netflix

Koe Yeet für Titoudao (Oak3 Films) Mediacorp

Takeda Rina für Wakako Sake in Hida – Sake Brewery Tour (BS TV TOKYO) BS TV TOKYO

Newcomer-Schauspieler

(Nominierter / Titel / Produktionsfirma / Release-Plattform)

Tang Jun-sang für Move To Heaven (Page One Film / No.3 Pictures) Netflix

Song Kang für Navillera (Studio Dragon) tvN, Netflix

Eric Hsiao für Non-Reading Club (Three Dots Entertainment) MyVideo

Morisaki gewinnt für The Real Thing (Nagoya Broadcasting Network) Nagoya Broadcasting Network

Azat Asanovich für Sheker (Salem Social Media) Aitube

