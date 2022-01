Netflix gibt grünes Licht für fünf britische Serien, darunter Rapmans „Supacell“, „One Day“-Adaption | Nachrichten

Netflix hat fünf Serien für seine britische Staffel bestellt, die 2022 mit den Dreharbeiten beginnen sollen, darunter neue Projekte von Rapman, Abi Morgan und Left Bank Pictures.

Alle fünf Serien werden in Großbritannien gedreht; Sie wurden von Anne Mensah, vp, UK-Serie, und ihrem Team in Auftrag gegeben.

Neue Shows enthalten Supercell, ein sechsteiliger Science-Fiction-Film aus dem Jahr 2019 Bildschirm Star von morgen Rapman. Die Serie wird einer zufälligen Gruppe gewöhnlicher Menschen in Südlondon folgen, die unerwartet Superkräfte entwickeln, wobei die einzige Verbindung zwischen ihnen darin besteht, dass sie alle schwarz sind.

Netflix wird die Serie produzieren, wobei Rapman zusammen mit Mouktar Mohammad, dem britischen New-Wave-Outfit, bei dem Henrietta Lee Associate Producer ist, als ausführender Produzent fungieren wird.

Netflix hat auch bestellt Eines Tages, eine Adaption des gleichnamigen Romans von David Nicholls, der zuvor 2011 in einen Spielfilm mit Anne Hathaway und Jim Sturgess umgewandelt wurde.

Die Serie folgt zwei College-Studenten, die jedes Jahr am selben Tag bei ihnen vorbeischauen, wenn sie sich verlieben und verlieben. wilde Rose Die Drehbuchautorin Nicole Taylor wird die Serie zusammen mit Anna Jordan, Vinay Patel und Bijan Sheibani schreiben. Es wird von Drama Republic Production mit Universal International Studios und Focus Features produziert.

Left Bank Pictures setzt seine Beziehung zu Netflix fort, nachdem sie sechs Staffeln von zusammengearbeitet haben Die Krone. Das neue Projekt heißt Der Fickeimer, und dreht sich um einen 17-jährigen Londoner, der nach einem Krankenhausaufenthalt mit Anorexia nervosa in die sechste Klasse kommt. Die Serie mit acht Folgen wurde von Ripley Parker geschrieben, mit den ausführenden Produzenten Andy Harries, Sian McWilliams und Rob Bullock für Left Bank neben Parker.

Schande und Die eiserne Frau Autorin Abi Morgan arbeitet erstmals mit dem Streamer zusammen Erich, ein Thriller über einen Mann im New York der 1980er Jahre, der Trost findet, als sein Sohn verschwindet, indem er eine Freundschaft mit dem Monster schließt, das unter seinem Bett lebt. Morgan kreierte und schrieb die Serie, die von Sister produziert wird, mit den ausführenden Produzenten Jane Featherstone und Lucy Dyke in Zusammenarbeit mit Little Chic, bei der Morgan als ausführende Produzentin fungiert.

Sister produziert auch das fünfte Projekt – inspiriert von Charlie Covells achtteiliger griechischer Mythologie Shirt, der 2018 erstmals angekündigt wurde. Featherstone und Chris Fry werden bei Sister als ausführende Produzenten fungieren, Katie Carpenter als Serienproduzentin und Harry Munday als Produzent. Georgi Banks Davies ist der Hauptregisseur, wobei Davies und Covell neben Nina Lederman als ausführende Produzenten fungieren.

Das Ende der verdammten Welt Der Schriftsteller Covell wurde ebenfalls genannt Bildschirm Star von morgen im Jahr 2015.