Na endlich! Bachelorette Melissa knutscht erste Kandidatin

Melissa (25) will es endlich wissen! Die Ex Liebesinsel-Beauty ist seit ein paar Wochen wie neu Bachelorette auf der Suche nach großer Liebe. In den vergangenen Folgen lernte sie ihre heißen Single-Männer immer besser kennen, genoss die ersten Single-Dates und flirtete viel – aber bisher ist es passiert kein einziger Kuss. Ihre Zurückhaltung dort Melissa In der fünften Folge lässt sie jedoch ihre Zunge spielen!

Achtung, Spoiler!

Melissa verbringt mit Rose Anwärter Ioannis Amanatidis (30) ein romantisches Date, das die beiden schließlich auf ein Dach bringt, wie RTL jetzt offenbart im voraus. “Du siehst mich die ganze Zeit mit deinen Augen an. Ich kann nicht schauen. Weil ich darin versinke.”wird der 30-Jährige dabei umgehauen Melissa liegt in seinen Armen. “Sie sind mit Ihrem Kopf zu viel in Bewegung”, flüstert die TV-Schönheit, als er sich zum ersten Mal freut. Dann geht er endlich in die Offensive und drückt ihr einen tiefen Kuss.

Und wie war das erste Mal für Melissa? “Ich war ein bisschen aufgeregt, das war der erste Kuss seit langer Zeit und ja, es war schön”, erklärt sie in einem Einzelinterview. Ihr Kusspartner muss auch mit einem Lächeln an die intensive Zweisamkeit zurückdenken: “Es fühlte sich großartig an”er schwärmt.

Melissa, TV-Berühmtheit

Bachelorette Melissa zu einem Gruppentermin mit Ioannis, Leander, Saverio und Angelo

Ioannis Amanatidis, Bachelorette-Kandidat 2020

