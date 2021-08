MSFS World Update 6 verbessert Deutschland, Österreich und die Schweiz

Microsoft FlugsimulatorDas nächste große Update von s verbessert das Erscheinungsbild von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit dem Namen World Update 6 präsentierten die Entwickler auf der jährlichen Gaming-Convention der Gamescom einen neuen Trailer. Das kostenlose Update erscheint am 7. September für Windows PC und Xbox.

Chef von Microsoft Flugsimulator Jörg Neumann teilt Playserver mit, dass dieses spezielle globale Update einige der neuesten Daten enthält, die jemals zum Spiel hinzugefügt wurden.

„Wir wählen eine Region, wenn wir gute Daten haben: neue Satellitendaten, neue Luftdaten“, sagt Neumann. „In diesem Fall haben wir ab 2020 neue Antennen und Satelliten, das nennen wir also ‚frisch‘. Und dann arbeiten wir oft mit den“ [regional governments] für bessere Höhendaten. Es hilft uns sehr bei Dingen wie Bergen. Vor allem die Alpen waren dort drüben im Original ein wenig, wissen Sie, ein wenig flach. “

Einige der neuen Städte und Wahrzeichen, die im heutigen Trailer vorgestellt werden, sind Basel in der Schweiz; Graz und Wien, Österreich; und die neu ausgebauten Flughäfen Lübeck, Stuttgart, Klagenfurt und St. Gallen.

Anfänglich für PC freigegeben vor einem Jahr, Microsoft Flugsimulator vor kurzem umgezogen Xbox-X-Serie mit einer überraschend gut optimierten Erfahrung. Das Spiel ist auch im Xbox Game Pass-Programm enthalten, was bedeutet, dass Millionen von Spielern die Möglichkeit haben, es auszuprobieren. Globale Updates sind Teil der Weiterentwicklung des Spiels und können kostenlos heruntergeladen werden. Sie umfassen detaillierteres Gelände und hochauflösende Landmarken, die mit einer Kombination von . erstellt wurden Photogrammetrie und akribische digitale Wiedergabe.

Frühere Welt-Updates beinhalteten Verbesserungen für US-Regionen, Großbritannien, Irland, Frankreich und Nordische Regionen einschließlich Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden. Das vielleicht beliebteste, sagte Neumann, ist das weltweit erste Update, das Standorte in Japan enthält.

Standbilder aus dem MSFS Global Update 6, die 2021 auf der Gamescom gezeigt werden.



Bild: Asobo Studio / Xbox Game Studios









„Japan war nicht wirklich ein [big part of the] Flugsimulations-Community, und jetzt sehe ich es “, sagte Neumann. „Die Leute fangen an, Flughäfen zu bauen. Menschen bauen Flugzeuge. Jetzt entsteht eine Gemeinschaft von Eintöpfen, und genau das war der Punkt. [of World Updates]. Es war wie, hey, sieh dir die Flugsimulation an. Schauen Sie sich Ihr Land von oben an und sehen Sie, ob es Ihnen gefällt, und vielleicht werden Sie sich wie wir in die Luftfahrt verlieben.

Auch PC-Spieler mit bulligen Rechnern sind begeistert. Entsprechend Klebenotizzettel Das am 19. August veröffentlichte Global Update 6 wird auch das „Pre-Caching des Off-Screen-Geländes“ beinhalten. Das bedeutet, dass ganze Abschnitte der Grafikressourcen im Spiel im Voraus geladen werden. Die Entwickler sagen, dass Spieler beim Schwenken der Kamera mit einer reduzierten Bildrate und geringeren Detailgenauigkeit (LOD) rechnen sollten.

Die Veröffentlichung von Global Update 6 war ursprünglich für den 24. August geplant. Die Xbox Game Studios haben kürzlich beschlossen, es auf den 7. September zu verschieben.