“Mit Nico passt es auch persönlich gut”

(Motorsport-Total.com) – Max Verstappen hat immer betont, dass es ihm egal ist, wer sein Teamkollege im Jahr 2021 sein wird. In einem Mediengespräch mit niederländischen Journalisten am Freitag vor dem Grand Prix der Emilia-Romagna in Imola (Formel 1) 2020 live im Ticker!), Zum ersten Mal kam jedoch ein Hinweis heraus, dass er die Frage des Teamkollegen doch nicht so gleichgültig beantworten könnte, wie bisher behauptet wurde.

Mein Platz auf der rechten Seite ist frei, daher möchte ich, dass Nico Hülkenberg hier ist!

Laut einem Reporter des Fernsehsenders ‘Ziggo Sport’ wird viel darüber spekuliert, wer sein Lieblingsteamkollege ist. Er möchte wissen, ob es stimmt, dass Verstappen einen bevorzugten Kandidaten hat – ohne einen Namen zu nennen.

Verstappen antwortet: “Ich verstehe mich gut mit allen. Mit Nico”, nennt er den Deutschen selbst, “aber es passt auch persönlich gut, weil ich mit ihm Niederländisch sprechen kann. Und Nico hat in den Rennen, in denen er gesprungen ist, sehr gute Arbeit. “

Gleichzeitig machte der 23-Jährige klar: “Es liegt nicht an mir, diese Entscheidung zu treffen. Es ist die Aufgabe des Teams.”

Das wird erst im Dezember entschieden. Neben Hülkenberg sind Sergio Perez und Alexander Albon die verbleibenden Kandidaten. Letzteres benötigt jedoch dringend bessere Ergebnisse.

Auf jeden Fall kann sich Verstappen keinen Weg vorstellen, seinen Teamkollegen zu unterstützen: “Geben Sie einfach Vollgas. Das ist das einzige, was Sie tun können. Ich kann viel reden, aber das nützt ihm nichts. Nur Vollgas. Das ist die einzige Option. “

In der Zwischenzeit scheinen Hülkenbergs Chancen bei Red Bull zu steigen, nicht nur wegen Verstappens offensichtlicher Präferenz. Denn Teamchef Christian Horner erwartet von den verbleibenden Kandidaten, dass sie auf die Entscheidung von Red Bull warten.

Perez erhöhte jedoch den Druck auf Red Bull am Freitag in Imola und gab an, dass er eine schnelle Entscheidung brauche, damit mögliche andere Optionen ihm nicht durch die Finger gingen.

Wird das bei Horner und Helmut Marko gut ankommen?