Mick Schumacher spricht emotional über Vater Michael bei Günther Jauch

Mick Schumacher spricht emotional mit Günther Jauch über seinen Vater Michael

Am Sonntagabend wagte Günther Jauch einen Rückblick auf ein Jahr, das von der Koronapandemie bei RTL geprägt war. Aber auch von Sportveranstaltungen. Mick Schumacher wurde wenige Stunden zuvor Formel-2-Champion. Ein erfolgreiches Finale für ihn, denn ab dem nächsten Jahr tritt er in die Fußstapfen seines Vaters Michael Schumacher und fährt in der Formel 1.

Günther Jauch schaltete das Programm “People. Pictures Emotions” per Video an den frisch gekrönten Saisonsieger in Bahrain und sprach über seinen Erfolg und auch über Micks Vater. Und es wurde sehr emotional.

Jauch wollte natürlich wissen, wie es für den 21-Jährigen ist, jetzt in die Fußstapfen des siebenfachen Weltmeisters zu treten. Kein einfaches Erbe, das viel Druck erzeugen kann, wie der Moderator betont. Aber eines kommt für Mick nicht in Frage, wie er sagt, sichtbar in die Kamera berührt:

Mick Schumacher weicht Jauchs Frage aus

Der Moderator wagte es nicht, eine bestimmte Frage zur Gesundheit von Michael Schumacher zu stellen. Schließlich wurde in den letzten Jahren jegliche öffentliche Kommunikation dazu vermieden. Die Familie will es einfach nicht kommentieren, das ist mittlerweile weit verbreitet. Jauch wollte dem jungen Rennfahrer noch etwas auf dem Weg geben:

Vielleicht hatte Günther Jauch zumindest auf eine kleine Aussage über Michael Schumacher gehofft, aber sie kam nicht zustande. “Ich bin nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe, aber Gesundheit ist wichtig …”Erklärte Mick Schumacher mit einem leicht irritierten Blick, bevor er in Richtung Corona schlüpfte.

Hat Mick Schumacher den Kommentar des Moderators wirklich nicht richtig verstanden oder wollte er nur vermeiden, einen Kommentar hervorzurufen?

Die Tatsache, dass seine Familie – Vater, Mutter und Schwester – ihm sehr nahe und wichtig ist, lässt das Gespräch mit “Menschen. Bilder. Emotionen” ohne Zweifel.

