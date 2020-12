Mick Schumacher gewinnt den Formel-2-Titel bei Rennen in Bahrain

D.a Er kniete sich im Ziel neben seinen Rennwagen. Die rechte Hand versuchte, das Chassis zu ergreifen. Die Linke führte Mick Schumacher durch den Visierschlitz seines Helms, um das zu verdecken, was unter dem Kopfschutz nicht zu sehen war – die Augen und der Ausbruch von Emotionen im Moment des Triumphs nach einer harten Saison und einem harten, aufregenden, nervenaufreibenden letzten Formel-2-Rennen. “Ich bin überwältigt, es wird ein paar Tage dauern”, sagte der 21-Jährige Minuten später, “bis ich das bemerkt habe”, was ihm im “Parc fermé” mit dem Parkplatzschild deutlich signalisiert wurde: “Champion 2020”.

Der Weg dorthin verlangte alles von Schumacher. Auch an diesem Sonntag schoss er nach vorne, fiel zurück, kam wieder nach vorne, schien im großen Rennen um den Titel plötzlich alles zu verlieren und kam ihm zu Ehren, obwohl er 18. wurde. Für 34 Runden bot die Sprungbrettliga ein Drama an, das inszeniert wurde. Während fast des gesamten Rennens raste die Mehrheit der Fahrer Auto für Auto über die Strecke. Der Sieger Daruvala hatte immer einen Gegner am Hals. Am Anfang startete Schumacher nach seinem schnellen Start ebenfalls vom dritten Platz. Am liebsten hätte er seine Formel-1-Tour zum Haas-Rennteam mit einem großen Finale verbessert. Aber eine Verlangsamung in den frühen Stadien ergriff seine Chance. Die Reifen litten so sehr, dass er auf dem dritten Platz fast die Hälfte des Rennens (34 Runden) den Druck seines offensiven Rivalen um den Titel, Callum Illot, spürte.

Rauch steigt auf

Es erschien immer wieder und füllte das Format in den zitternden Rückspiegeln. Ein solcher Reifenschaden erschüttert und erschüttert das Auto und lässt einen Piloten aus den Augen verlieren. Schumacher verteidigte sich hart aber fair. Rauch stieg auf, als er spät mit den abgenutzten Reifen auf der sandigen Landebahn auf die Bremse trat, um die Briten hinter sich zu lassen. Das war das Ergebnis des Fehlers in der ersten Runde: “Die Reifen hielten an.”

Würde er sein Auto in diesem kniffligen Duell und damit den ersehnten Titel verlieren? Das hätte nichts an seinem Aufstieg in die Formel 1 mit Team Haas geändert. „Ich habe keinen Druck mehr gespürt. Aber ich hatte eine Erwartung an mich. Ich wollte das Rennen gewinnen. Das Auto war schnell genug. Ich bin vom Ergebnis des Rennens enttäuscht. Aber Mick Schumacher blieb ruhig genug, um das atemberaubende Überholmanöver der Illots unbeschadet zu überstehen: Die Reifen der Rennwagen trennten sich Millimeter, wenn sie sich nicht einmal berührten.

Der Rückfall führte zu einer Änderung der Strategie. 15 Runden vor dem Ende bog der Sohn des Rekordweltmeisters vom Hang ab, um die Reifen zu wechseln. Das ist bei diesem Sprintwettbewerb eigentlich nicht nötig. Und es war ein Risiko. “Ich war ein bisschen besorgt.” 45 Sekunden hinter dem Führenden, zuletzt Illot auf dem dritten Platz. Was ist, wenn die ersten beiden im Duell um den Sieg das Forum und die Version ihrer Autos verlieren und der Brite Sieg und Meisterschaft als lachender Dritter entführt? Aber Illot hatte ein ähnliches Problem wie Schumacher. Die Angriffe rächten sich, der Reifengriff nahm rapide ab. Es wurde durchgereicht, fiel aus dem Punkterennen aus: Zehnter.

Schumachers 18. Platz schadete dem Ego höchstens. „Ich bin mit meiner heutigen Leistung nicht zufrieden. Aber das werde ich schnell vergessen. Am Ende zählt, was wir über die gesamte Saison erreicht haben. Die Bindung zum Team (Prema / d. Red.), Das gegenseitige Vertrauen war so wichtig. Nach Rückschlägen weiter hart arbeiten, zurückkommen. “”

Das Hauptrennen am Samstag war ein Beispiel dafür, wie Schumacher nach einem schwierigen Saisonstart mit zwölf Ergebnissen in den Top Drei, darunter zwei Siege, alle überholte und wegfuhr. Wegen eines Startunfalls war er erst 18., Illot Neunter. Der Meisterschaftskandidat überquerte als Fünfter die Ziellinie, Schumacher als Sechster. Da er die schnellste Runde schaffte (Zwei-Punkte-Bonus), blieb die 14-Punkte-Führung unberührt: Schumacher jr. Liegt darin, aus einer schlechten Startposition mit starken Nerven vorwärts zu fahren. Am Samstag überraschte er sich: “Ich hatte nicht erwartet, so weit zu kommen.”

Solche Fahrten durch das Feld sind in der Formel 1 nicht zu erwarten. Zumindest nicht in Schumachers neuem Firmenwagen Haas. Es ist eines der langsamsten Autos auf dem Gebiet. Hinzu kommt die geringere Leistungsdichte in der höchsten Klasse. In der Formel 2 sind die technischen Unterschiede bei weitem nicht so ausgeprägt. Umso wichtiger ist ein Gesamtsieg in einer sehr starken Formel-2-Klasse. Es steht für Konsistenz auf hohem Niveau.