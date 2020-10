Michael Wendler (RTL): Verrückt! Verrücktes Corona-Video, Manager schockiert: “Stirb wie ein Held”

Michael Wendler wird nicht als Jurymitglied in der DSDS-Jury sitzen, während er ernsthafte Vorwürfe gegen die Bundesregierung erhebt. Verrückte Details kommen ans Licht.

Michael Wendler wird auf Instagram bekannt gegeben DSDS raus – – Er wird nicht wie geplant ist in der Jury.

wird auf Instagram bekannt gegeben – – Er wird ist in der Jury. Außerdem steht er auf schwerwiegende Vorwürfe gegen die Bundesregierung – Er geht jetzt darunter Corona – Verschwörer?

– Er geht jetzt darunter – Verschwörer? Sein Manager meldet einen unglaublichen Anruf.

Update vom 9. Oktober 2020, 7:04 Uhr: Riesiger Whirlpool herum Michael Wendler! Der Popstar kündigte am Donnerstagabend seine Abreise an DSDS – verwirrt Corona-Verschwörungstheorien einschließlich. Sein Manager Markus Krampe dann enthüllte unglaubliche Details in der Oliver Pocher Show “gefährlich fair!”

“Er ist krank”, machte er deutlich (siehe Update vom 8. Oktober, 22.50 Uhr). Krampe berichtete auch über die letzten Wochen. Des Wendler war in seinen Corona-Aussagen zunehmend radikaler geworden und hatte die Maskenanforderung für sich und andere ignoriert. “Es wurde immer absurder”, sagte der Manager.

Noch mehr: Bevor das Video hochgeladen wurde, gab es einen Anruf zwischen den beiden, wie Krampe berichtet. “Es klang wie der letzte Anruf von jemandem, der weiß, dass er danach nie wieder mit dir sprechen wird.” Wendler wollte, dass sein Manager sofort in die USA kommt, wenn er weiterleben will. Zum Zeitpunkt des Gesprächs war Krampe auf der Autobahn und konnte nicht glauben, was er hörte. Während seiner Ausführungen hielt er inne und kämpfte gegen Tränen an. Er wollte verhindern, dass der Fernsehstar das Video teilt. Aber keine Chance. Krampe fuhr fort: “Er sagte zu mir: Ich werde meine Karriere beenden, ich werde niemals nach Deutschland zurückkehren, ich möchte als Held sterben.”

Michael Wendler: Corona-Verschwörungstheorien und DSDS deaktiviert

Update vom 8. Oktober 2020, 22:50 Uhr: Danach Michael Wendler hatte sein DSDS-Aus in den sozialen Medien kommentiert, die Medien explodieren. Kaufland kündigte den Werbevertrag sofort mit dem Popsänger eine Erklärung auf Twitter: „In unserem Video mit Michael Wendler ging es um Spaß und Ironie. Das Limit wird jedoch erreicht, wenn mit der Gesundheit und Sicherheit der Menschen gespielt wird. Deshalb haben wir alle Wendler-Inhalte entfernt und uns von ihren Aussagen distanziert. Auch sein Der Manager reagierte live auf Pochers Show “Gefährlich fair” zu den bizarren Vorfällen: “Er ist krank.” In Zukunft will sich sein Manager vom Hitstar distanzieren. In den letzten Minuten hat er zahlreiche Anrufe von Anwälten erhalten.

Wir sind völlig überrascht von Michael Wendlers Aussagen. Beides, um rauszukommen #DSDS sowie seine Verschwörungstheorien. Davon distanzieren wir uns ausdrücklich. #Wendler – RTL (@RTLde) 8. Oktober 2020

Begonnen am Telegramm Michael Wendler auch für kurze Zeit Umfrage, ob er seinen Manager entlassen sollte, aber dies ging nach ein paar Minuten aus. Er und alle Beteiligten können das tun glaube nicht, was jetzt los ist.

In unserem Video mit Michael Wendler ging es um Spaß und Ironie. Das Limit wird jedoch erreicht, wenn mit der Gesundheit und Sicherheit der Menschen gespielt wird. Deshalb haben wir alle Wendler-Inhalte entfernt und uns von ihren Aussagen distanziert. #spielt keine Rolle – Kaufland (@kaufland) 8. Oktober 2020

DSDS (RTL): Michael Wendler gibt das Ende seiner Teilnahme der Jury an der Casting-Show bekannt

Unser erster Bericht vom 8. Oktober 2020, 20:04 Uhr: Köln – Popsänger Michael Wendler in seiner Instagram-Geschichte lass es Berstbombe: Er wird nicht wie als Richter geplant in diesem Jahr “Deutschland sucht die Superstar-Saison” es gibt. Die Aufnahmen für den Rückruf erfolgten bereits aufgrund eines verpassten Fluges des 48-Jährigen ohne ihn, aber jetzt aus bizarren Gründen wird er seinen Geschworenen nicht mehr halten.

Popstar am Donnerstagabend angekündigt Michael WendlerWorüber viele Menschen spekuliert haben: Sein DSDS raus. Noch vor der aktuellen Saison von “Deutschland sucht den Superstar” hat sogar angefangen, Wendler kündigt ihren Job. Auf dem Bahnsteig Instagram Er kündigte an: „Ich bin derzeit Jurymitglied in der RTL-Show DSDS und ich möchte jetzt und hier eine Nachricht posten. Ich komme Mit sofortiger Wirkung nach Teilnahme an der DSDS-Show als Jurymitglied in den Ruhestand treten. Dies ist eine Entscheidung, die ich heute hier für mich getroffen habe. Ich wiederhole: Die Der Absender hat keinen Einfluss auf meine Entscheidung und hat dies Auch keine Entscheidung getroffen, nur ich. “”

Michael Wendler nimmt bizarre Corona-Erklärung ab – schwerwiegende Vorwürfe gegen die Bundesregierung

Der Grund zu sein DSDS raus Gleichzeitig lieferte er: „Ich werfe es Bundesregierung wegen angeblicher Koronapandemie und ihre daraus resultierende Maßnahmen, rau und schwerwiegende Verstöße gegen die Verfassung und das Grundgesetz, und das tue ich nicht nur, sondern auch viele andere Aktivisten. Das gibt er auch RTL-Komplizen des Senders: „Fast alle Fernsehkanäle einschließlich RTL zu machen Kompliziert. Du bist synchronisiert, politisch kontrolliert. “”

Er behauptet auch seine Instagram– Anhänger auf seinem neuen Telegrammkonto zu folgen, also ist er vorbei “Wahrheit” kann sprechen: “Sei schlau, mach es sofort und folge mir”, warnt er. Ihm zufolge war Telegramm “der einzige Wegzensurfreie Ansichten austauschen “. Auf allen anderen Plattformen wie Instagram, Facebook & Co. Dies sei aufgrund dieser Portale nicht mehr möglich, sagt Wendler zensiert be: “Wichtige Informationen, die Sie verstehen müssen, werden entfernt.” Diese Messaging-App wird hauptsächlich verwendet Corona-Leugner Wie Attila Hildmann. (Herr.)

