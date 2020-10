Michael Wendler: Laura Müller macht radikale Schnitte!

Während Deutschland letzte Woche über Michael Wendlers Verhalten rätselt, ist es seine Frau Laura Müller in der Nähe ihres Mannes. Am Wochenende tauchten Bilder des Paares aus Florida auf, die die beiden Einkäufe zeigten.

Michael Wendler: Wird er auch Lauras Karriere zerstören?

Laura Müller und Michael Wendler dominierten 2020 die Schlagzeilen. Foto: dpa Bildallianz

Inzwischen scheint Lauras Karriere wie die ihres Mannes unterbrochen worden zu sein. “Wie es mit ihr läuft, hängt davon ab, wie sie sich positioniert”, sagte der Manager des Paares, Markus Krampe, gestern bei RTL. Er bearbeitet auch die Influencer-Anfragen für Laura, die angeblich rund 10.000 Euro pro Post verlangen kann. “Einige Kooperationspartner sind ausgestiegen, andere kümmern sich nicht darum”, sagt Krampe, denn eines ist sicher: Über Laura wird gesprochen.

Ihre eigene TV-Show hingegen scheint gestorben zu sein. Wie der „Express“ am Wochenende berichtete, wurde das Format, das unter dem Arbeitstitel „Lauras Tagebuch“ lief, bereits zurückgestellt.

Laura Müller ist neutral

Laura Müller mit dem Verlobungsring, der aus einer Werbekooperation hervorgegangen ist. Foto: TVNOW

Am Sonntag meldete sich Müller kurz nach ihrer Tochter Adeline bei Instagram. Der Influencer zeigte jedoch nur eine Ansicht des Pools des gemeinsamen Eigentums in Florida. Das letzte Mal haben wir gesehen, wie Laura das Haus für Halloween dekoriert hat. Sie veröffentlichte die Geschichten fast parallel zu dem Video, in dem Michael am Donnerstag seine Verschwörungstheorien verbreitete.

Und noch etwas ist anders: Laura, die sonst gerne mit ihren Followern im sozialen Netzwerk kommuniziert, hat einen radikalen Schnitt gemacht und die Kommentarfunktion für die letzten Bilder auf ihrer Instagram-Seite ausgeschaltet.

Laura Müller zeigte ihren Anhängern am Wochenende den Pool des Grundstücks in Florida. Foto: Laura Müller auf Instagram

Viele Fans machen sich Sorgen um die junge Frau. Tochter Adeline versuchte sich am Sonntag an der Schadensbegrenzung. In einer Geschichte sagte die Studentin, dass es ihr gut gehe.

Laura Müller positioniert sich zum Skandal um Michael Wendlers

Laura schickte ihren Anhängern eine Nachricht. Foto: Laura Müller auf Instagram

Laura Müller hat sich jetzt positioniert. Sie distanzierte sich jedoch nicht von Michael Wendlers Aussagen, die in Bezug auf die Karriere klug gewesen wären. In einer Instagram-Geschichte vier Tage nach dem Vormarsch ihres Mannes sagte sie: „Natürlich werden wir uns nicht trennen. Wir sind ein glücklich verheiratetes Paar, ich liebe Michael und was für eine Frau wäre ich, die ihn jetzt im Stich lassen würde. “”

In Bezug auf Verschwörungstheorien verlor sich Laura leider in allgemeinen Sätzen – an dem Punkt, an dem sie einen bekam Abgrenzung zum Wohle ihrer zukünftigen Karriere. Sie erklärte, dass sie nicht unbedingt die Meinungen eines Partners teilen müsse, und wies darauf hin, dass jeder seine eigene Meinung haben dürfe. “In Bezug auf die Corona-Frage bin ich neutral und unpolitisch.”

Michael Wendler: Mutter akzeptiert Trennung von Laura Müller

Christine Tiggemann geht davon aus, dass sich das Paar trennen wird. Laura Müller auf Instagram (links) / RTL

Michael Wendlers Mutter Christine Tiggemann geht davon aus, dass Laura ihren Sohn verlassen wird. “Er ist ein Sklave für sie”, sagte sie am Sonntagabend in “RTL Exclusiv”. Und weiter: “Sie wird dann nach einer anderen Künstlerin suchen!”

Michael Wendler: Das Offenlegungsbuch des Vaters erscheint trotzdem

Michael Wendlers Vater Manfred Weßels (rechts) hatte ein großes Offenlegungsbuch angekündigt. Foto: Getty Images (links) / TVNOW (rechts)

Für Laura könnte es bald noch schlimmer werden. Wie der Verlag NIBE Media gegenüber TV Movie Online mitteilte, wird das vielfach beworbene Enthüllungsbuch veröffentlicht. Der Veröffentlichungstermin wird jedoch verschoben. Spätestens in der ersten Novemberwoche, vielleicht sogar bis Ende Oktober, sollte das Werk sowohl in gedruckter als auch in digitaler Form verfügbar sein. Der Grund für die Verzögerung liegt auf der Hand: Natürlich sollten die neuesten Ereignisse über Michael Wendler berücksichtigt werden.

Der Verlag distanziert sich deutlich von gegenteiligen Aussagen der früheren Geschäftsführung von Michael Wendlers Vater Manfred Weßels. Weßels Manager hatte zuvor bekannt gegeben, dass das Buchprojekt gestorben war, weil sich Michael Wendler derzeit in einer psychisch schwierigen Situation befand. Die Zusammenarbeit ist nun beendet.