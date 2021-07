Michael Fassbender begeistert die Fans mit seinem Auftritt im Porsche Supercup

Kerryman Michael Fassbender überraschte die Fans, als er an diesem Wochenende beim österreichischen Porsche Supercup Grand Prix antrat.

Der X-Men-Darsteller ist ein großer Motorsport-Fan und wird oft am Rande von Rennen gesehen.

Der 44-Jährige machte deutlich, dass er schon in jungen Jahren im Motorsport einsteigen wollte, und sagte gegenüber Motorsport.com, dass er schon vor seiner Karriere “einen großen Traum hatte, Rennen zu fahren”.

Er startete im Mai 2017 in der Coppa Shell-Klasse der Ferrari Challenge, wo er beim Mugello Circut den 15. Platz belegte.

Im folgenden Jahr gewann er den Saisonauftakt der Ferrari Challenge North America auf dem Daytona International Speedway, bevor er 2019 zu Porsche wechselte.





Er trat dem Proton-Wettbewerb während der gesamten European Le Mans Series 2020 bei und wurde später im Jahr an der Startlinie in einen Unfall verwickelt. Der Unfall ereignete sich in einem Gastwagen im Porsche Supercup auf dem Circuit de Catalunya und warf ihn innerhalb von Sekunden aus dem Rennen.

Ja wirklich.

Während er auf unseren Bildschirmen ruhig ist, ist er auf der Rennstrecke sehr beschäftigt.

Fassbender sagte gegenüber The Sun, das Rennen sei eine Herausforderung und sagte: „Eine Markenserie wie den Porsche Mobil 1 Supercup in Angriff zu nehmen, ist immer eine Herausforderung. Die Konkurrenz ist hart.

„Alle Fahrer sind schnell, sie kennen das Auto in- und auswendig und können das Beste daraus machen, also bin ich hier, um zu lernen.

“Überraschenderweise sind die Supercup-Piloten wirklich bereit zu helfen.”

Er fuhr ein Auto mit der Nummer 911 und sagte nach dem Rennen, dass er glücklich sei, den anderen Gastfahrer zu schlagen.

Er sagte: “Mein Ziel war es, an diesem Wochenende vor Georgios Frangulis, dem zweiten Gentleman-Gastfahrer, ins Ziel zu kommen. Ich bin froh, dass ich es geschafft habe.”

Die Fans waren begeistert, den Oscar-Nominierten in Aktion zu sehen, mit einem Tweet: “Shout out to Michael Fassbender racing in the Porsche Supercup at the Red Bull Ring”.

“Ich dachte, der Fassbender, der im Porsche Supercoupé gefahren ist, sei ein Verwandter von Michael, aber entpuppt sich als ER?” sagte ein anderer.

“Ich kann immer noch nicht glauben, dass Michael Fassbender gesagt hat, es sei eine Filmkarriere und er fährt in der europäischen Le Mans-Serie”, fügte ein anderer Fan hinzu.

Fassbender belegt derzeit den 7. Platz im Wettbewerb, da die Saison weitergeht.