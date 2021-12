Mercedes F1-Teamchef trifft Grenfell-Überlebende

Mercedes F1-Teamchef reagiert auf die Überlebenden der Hölle von 2017

Wolff entschuldigt sich für die durch den Sponsoring-Deal entstandene Notlage

Sagt, ich werde die Überlebenden persönlich treffen

Hamilton wird mit der Marke Kingspan laufen

LONDON, 3. Dezember (Reuters) – Mercedes-Chef Toto Wolff wird Überlebende des Brandes im Grenfell Tower treffen, nachdem er sich am Freitag im Namen seines Teams für alle Notlagen entschuldigt hat, die durch einen Sponsoring-Deal mit einem Unternehmen im Zusammenhang mit der Katastrophe von 2017 verursacht wurden.

Der Deal mit Kingspan, einem irischen Unternehmen, das Hochleistungsisolierungs- und Verkleidungsprodukte herstellt, von denen einige im West London Tower verwendet werden, wurde diese Woche bekannt gegeben.

Das Branding des Unternehmens ist auf dem Auto zu sehen, das vom siebenmaligen Weltmeister Lewis Hamilton während des Großen Preises von Saudi-Arabien an diesem Wochenende gefahren wurde.

Grenfell United, das Überlebende des Feuers vertritt, bei dem 72 Menschen ums Leben kamen, hatte an Wolff geschrieben, um ein Ende der „wirklich schockierenden“ Partnerschaft zu fordern.

In einer schriftlichen Antwort entschuldigte sich Wolff für „den weiteren Schaden, den diese Ankündigung angerichtet hat“.

Er sagte, Mercedes habe sich vor dem Deal „tief“ mit dem Unternehmen beschäftigt, um die Rolle ihrer Produkte bei der Katastrophe zu verstehen, und es wurde versichert, dass sie keine Rolle bei der Entwicklung oder Konstruktion des Beschichtungssystems spielten.

Als wesentlich für die schnelle Flammenausbreitung haben sich leicht brennbare Beschichtungen erwiesen.

„Ich weiß, dass dies nichts an der schrecklichen Tragödie ändert, die Sie erlitten haben, oder an dem tiefen und anhaltenden Schmerz, den Sie in Ihrer Gemeinschaft empfinden“, schrieb der Österreicher.

„Ich möchte Grenfell United für das Angebot danken, mich persönlich zu treffen, damit ich besser lernen und verstehen kann. Ich freue mich darauf, so schnell wie möglich zusammenzukommen.“

Der britische Wohnungsbauminister Michael Gove forderte Mercedes ebenfalls auf, die Partnerschaft zu überdenken, und sagte auf Twitter, er sei „zutiefst enttäuscht“, dass Mercedes das Sponsoring von Kingspan annehme, während eine Untersuchung im Gange sei.

„Ich werde Mercedes schreiben und sie bitten, ihre Entscheidung zu überdenken. Die Grenfell-Community verdient Besseres“, sagte er.

Goves Oppositionskollegin Lisa Nandy lobte seine „schnelle Kritik“, forderte ihn jedoch auf, die gleiche Haltung einzunehmen und Spenden von Immobilienentwicklern, die für Gebäude mit einer ähnlichen Beschichtung verantwortlich sind, an politische Parteien zurückzugeben.

Kingspan sagte in einer Erklärung, dass er keine Rolle bei der Gestaltung des Grenfell Tower-Verkleidungssystems spielte, bei dem sein K15-Produkt etwa 5% der Isolierung ausmachte.

Er fügte hinzu, dass es „ohne Wissen von Kingspan als Ersatz in einem System verwendet wurde, das nicht den Bauvorschriften entsprach.

„Die neue Partnerschaft mit dem Mercedes-AMG Petronas Formel-1-Team spiegelt die ambitionierten Nachhaltigkeitsziele beider Organisationen wider.“

Berichterstattung von Alan Baldwin, Bearbeitung von Louise Heavens und Rohith Nair

Unsere Standards: Trust-Prinzipien von Thomson Reuters.