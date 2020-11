Meghans Biograf kritisiert die Briten für den Umgang mit Prinz Harrys Partner

Bild: Reuters / LEE MORGAN

Meghans Biograf kritisiert die Briten für den Umgang mit Prinz Harrys Frau – der Moderator unterbricht ihn

Prinz Harry und Herzogin Meghan hatten es nicht nur seit der Ankündigung schwer, sich von ihren königlichen Pflichten zurückzuziehen. Lange zuvor konnte man den Eindruck gewinnen, dass die Briten der ehemaligen Schauspielerin nicht wohlgesonnen waren. Jedes kleine Ding, jeder kleine Fehler, den sie machte, wurde kritisiert. Genau das beschuldigt der Biograf Sean Smith jetzt den Briten. Er stößt jedoch auf Widerstand.

Sean Smith schrieb über die Karriere der Herzogin in seinem Buch “Meghan Misunderstood”, das am 12. November veröffentlicht wird, und macht in seiner Arbeit – wie der Name schon sagt – deutlich, dass Meghan oft missverstanden und falsch dargestellt wurde.

Im Gespräch mit Moderatorin Lorraine Kelly in ihrer wöchentlichen Talkshow “Lorraine“Er machte seinen Standpunkt klar und erklärte, dass die Öffentlichkeit Meghan nach der Hochzeit mit Prinz Harry nicht akzeptiert hätte. “Ich denke, wir haben sie wie jemand anderen behandelt.”sagt er in der Show. Aber Lorraine Kelly will nichts davon wissen.

Die Briten hätten Meghan mit offenen Armen empfangen

“Ich glaube nicht, dass wir das getan haben. Ich glaube, wir haben sie aufgenommen”, konterte sie. Insbesondere im Rückblick auf die Hochzeit hätte jeder die beiden angefeuert. Und sie macht es im Namen der Briten klar:

Sean Smith war anderer Meinung. Seiner Meinung nach war die Berichterstattung über Meghan besonders in den frühen Tagen “beschämend”. Vor allem kritisierte er die Anspielungen auf Meghans angeblich wahren Charakter.

Zu diesem Zeitpunkt unterbrach die Moderatorin den Biographen und machte deutlich, dass sie, obwohl sie ihm in einigen Punkten zustimmte, sicher war, dass “die überwiegende Mehrheit der Menschen in Großbritannien” Meghan sehr willkommen machte. Die meisten waren froh, dass Prinz Harry jemanden gefunden hatte, den er liebt.

Meghans Handlungen waren immer falsch

Sean Smith kritisierte Meghan auch dafür, dass sie nicht ernst genug behandelt wurde. Alles, was sie tat, wurde negativ bewertet:

Meghan war bis zu ihrer Hochzeit mit Harry eine sehr ernste Frau, wie der Autor sowohl im Gespräch als auch in seinem Buch betont. Aber die Beziehung hat alles verändert. “Sie ist eine Frau, die in einer Woche vom Menschenrechtsaktivisten zum frechen Geschiedenen gewechselt ist (Anmerkung der Roten: Meghan war bereits vor der Hochzeit mit Harry verheiratet)wurde ‘Harry’s Hot Bride’ “, Er berichtete über den Eindruck, den er bei der Arbeit an seinem Buch hatte.

