Ligue 1: Paris Saint-Germains Neymar muss unter Tränen vom Platz getragen werden

Eine Untersuchung an diesem Montag sollte klären, wie schwierig der brasilianische Fußballstar ist Neymar als sein Verein 1: 0 verlor Paris St. Germain gegen Olympischer Lyon am Sonntagabend verletzt. Trainer Thomas Tuchel konnte nach der Niederlage keine Details nennen, wodurch Meister PSG nur Dritter in der Tabelle sind.

“Ich habe viel Erfahrung, es ist besser, auf die Prüfungen zu warten”, sagte der deutsche Trainer. Thiago Mendes traf Neymar in der Nachspielzeit so hart am Knöchel, dass der 28-Jährige mit einer Trage vom Platz genommen werden musste. Mendes erhielt die rote Karte für sein Foul. Der 28-jährige Brasilianer entschuldigte sich am Montag via Instagram für das Foul an seinem Landsmann. Er hoffte, dass nichts Schlimmeres passiert war.