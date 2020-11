Liebesdilemma mit “The Voice” – Nico Santos muss Paare trennen! – FERNSEHER

Am liebsten hätte er beide ins Halbfinale gebracht!

Am Donnerstagabend wurde Trainer Nico Santos (27) zum Herzensbrecher von „The Voice of Germany“ (ProSieben)!

Aus elf beeindruckenden Talenten musste der Sänger zwei auswählen, um das Halbfinale der Casting-Show zu erreichen.

Ein Liebesdilemma für den Trainer – die Entscheidung fiel Nico Santos doppelt so schwer.

Denn neben vielen großen Talenten hatte der Popsänger auch die ersten TVOG-Liebhaber in seinem Team: Hannah Wilhelm (23) und Nico Traut (22). Die beiden verliebten sich in die Blind Auditions der Show.

Während Hannah für das Team von Yvonne Catterfeld (40) und Stefie Kloß (36) antrat, entschied sich Nico für das Team Santos.

Aber der Traum von einem gemeinsamen Halbfinale brach fast in den Kämpfen. Weil Catterfeld und Kloß Hannah tatsächlich aussortiert hatten. Der Student landete nur in den Sing Offs, weil Santos sie mit einem Schnäppchen in sein Team brachte – was die Entscheidung für die Sing Offs doppelt so schwer machte.

Der Sänger: „In diesem Moment wusste ich nicht einmal, was ich mir selbst angetan habe. In diesem Moment schloss sich Hannah nicht nur dem Team Nico an, sondern auch einem Team mit Nico, ihrem Freund. “”



Besonders böse: In den Sing Offs müssen die Talente um einen Platz auf einem von zwei heißen Plätzen singen. Wenn ein Talent es auf einen heißen Platz schafft, muss es möglicherweise nach der nächsten Vorstellung seinen Platz wieder verlassen.

Santos über das Dilemma des selbstgemachten Paares: “Ich möchte mir die Situation nicht einmal vorstellen, wenn ich Nico und Hannah beide auf dem heißen Stuhl habe und jemanden rausschmeißen muss!”

Pech für den Trainer: Es kam wie befürchtet! Beide Talente triumphierten mit ihren Leistungen und jeder sicherte sich einen heißen Platz!

Und so wurde Nico Santos ein Herzensbrecher! Während der Sänger mit Nico Traut ins Halbfinale geht, entschied er sich schweren Herzens gegen Hannah.

Der zweite heiße Platz geht an das Duo Mael (24) und Jonas (19).