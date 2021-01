Les Bleus dominieren Österreich und nehmen an der Haupttour teil – Neueste Nachrichten, aktuelle Nachrichten, Top-Schlagzeilen

Die Blues besiegten Österreich mit 35: 28 und bestätigten ihren Erfolg vor Norwegen. Sie bestätigen ihre Qualifikation für den Rest der Weltmeisterschaft 2021.

Das französische Team hat einen guten Start in die Weltmeisterschaft 2021 hingelegt. Zwei Tage, nachdem alle gegen Norwegen beruhigt waren, haben sich die Blues eine große Einschätzung der Belegschaft gegen ein Team aus Österreich angeboten, das dies tun musste reagieren nach ihrer Niederlage gegen die Schweiz in der Eröffnung. Guillaume Gille hatte beschlossen, seinen siebten Start zu erneuern, insbesondere mit Vincent Gérard, Romain Lagarde und Melvyn Richardson.

Eine umgebaute Mannschaft, die im Defensivbereich einige Schwächen aufwies und die Österreicher verließ, die Tobias Wagner (7 von 8 Toren) ausnutzte. Nachdem die Gegner in den ersten Augenblicken des Spiels die Verzögerung beseitigt hatten, gaben die Blues mit Kapitän Michaël Guigou (4 Tore bei 6 Schüssen), Dika Mem (3 Tore bei 3 Schüssen) und Nicolas Tournat ( 3 Tore auf 3 Plänen) aufs Meer zu bringen.

Die Blues haben ihren Gegner gemeistert

Von da an waren die Spieler von Guillaume Gille nie weniger als drei Längen vor einer österreichischen Mannschaft, deren Habs nach und nach die Maßnahme ergriffen haben. Nachdem Vincent Gérard die Leistung von Wesley Pardin gegen Norwegen von der Bank aus gewürdigt hatte, fand er seinen Käfig mit 39% Effizienz gegen die gegnerischen Angreifer (17 Paraden bei 44 erlittenen Schüssen) und bot sich sogar zwei lange Tore an. Distanz, die österreichische Bank hatte manchmal die Karte des Spiels auf sieben gespielt und ihren Torhüter herausgebracht, besonders in der zweiten Periode. Eine Aufführung, die es den Blues ermöglichte, ihren Umkleideraum vier Schritte voraus zu finden. In einer ersten Phase gab Jean-Jacques Acquevillo (3 Tore bei 3 Schüssen) sein Debüt in einer Weltmeisterschaft und ersetzte Timothey N’Guessan in der Gruppe aufgrund von Muskelschmerzen.

Die Main Tour erwartet den Blues

Zu Beginn der zweiten Halbzeit hat die französische Mannschaft das Spiel in der Abwehr verschärft, in den ersten zehn Minuten nur fünf Gegentore kassiert und eine Lücke von acht Längen vergrößert, das Maximum, das bei diesem Treffen beobachtet wurde. Ein solch klarer Vorteil ermöglichte es Guillaume Gille, seinem gesamten Team mit Ludovic Fabregas (4 Tore bei 4 Schüssen), Valentin Porte (3 Tore bei 3 Schüssen) oder sogar Hugo Descat (4 Tore bei 6 Schüssen) Spielzeit anzubieten. ) kamen, um ihre Macht zu bringen, um den Blues auf der Anzeigetafel weitgehend an der Spitze zu halten. Erst in den letzten zehn Minuten sank die Intensität, so dass Österreich die Lücke schließen und sieben Tore verlieren konnte (28-35). Mit diesem zweiten Sieg in ebenso vielen Spielen hat das französische Team bereits sein Ticket für die Main Tour erhalten, muss aber die Schweiz schlagen, um in diese zweite Wettbewerbsphase mit vier Punkten einzutreten. Für Österreich ist das Spiel gegen Norwegen trotz zweier Niederlagen von entscheidender Bedeutung, um sich zu qualifizieren.

Gruppe E (in der Stadt vom 6. Oktober)

1- Frankreich 4 Punkte

2- Schweiz 2

3- Norwegen 0

4- Österreich 0

