Laura Müller schon pleite? Michael Wendler bestätigt den traurigen Verdacht der Fans

Michael Wendler startet sein Instagram-Comeback und verteidigt seine Frau Laura Müller. Die Influencerin hat fast alle ihre Werbepartner verloren.

Florida, USA – Michael Wendler (48) ist zurück und hält eine lange Rede: Er entschuldigt sich bei RTL, kündigt an, dass er nach Deutschland zurückkehren will und verurteilt die Werbepartner seiner Frau Laura Müller (20). Genauer gesagt: die ehemaligen Werbepartner. Weil der Ex-DSDS-Juror bestätigt: Laura hat “fast alle ihre Unternehmen verloren”.

Michael Wendler macht die nächste große Ankündigung – Laura ist ebenfalls betroffen

Während Laura Müller in ihren Instagram-Geschichten weiterhin Selfies aus dem Pool und Schokoladenkuchen veröffentlicht, ist seit dem Verlassen von DSDS in den sozialen Medien wenig von Ehepartner Michael Wendler zu hören. Am 28. Oktober kontaktierte der Popsänger seine Instagram-Fans nach dem #WendlerGate erneut. Er teilte ein paar Bilder mit seiner Laura und versprach dies gleichzeitig in seiner Geschichte Am 3. November wird es aktuelle Nachrichten geben.

Einige erwarteten neue Verschwörungserzählungen, andere mit neuer Musik. In der Tat war es weder. Michael Wendler entschuldigte sich bei RTL (extratipp.com berichtet) und bestätigte den Verdacht vieler Fans: Laura hat fast alle Werbepartner verloren.

Michael Wendler zerstört Lauras Leben – ist sie schon pleite? Wochenlang kein neues Foto, keine Werbung mehr auf Instagram. © dpa Rolf Vennenbernd

Laura Müller arbeitslos? Michael Wendler bestätigt: Sie hat fast alle ihre Werbepartner verloren

„„Ich fühlte mich schlecht, was mit meiner Frau Laura passiert ist“, Michael Wendler beginnt seine Instagram-Geschichte. Weil Laura wirklich nichts mit ihm als Person und mit seiner Aussage zu tun hat. Der Popsänger bestätigt dann etwas, das die Fans schon lange vermutet hatten:

Tatsächlich hat es fast alle seine Unternehmen verloren. Sie ist als Influencerin selbständig und fast alle Unternehmen haben sich von ihr distanziert.

Und er konnte es wirklich überhaupt nicht verstehen. Laura ist eine unabhängige Person und hat ihre eigene Meinung, die sie auch in einer Instagram-Geschichte vertreten hat. Sie hat sich immer an die Corona-Vorschriften gehalten, weshalb die Popsängerin es sehr verwerflich findet, was die Werbepartner mit ihr gemacht haben.

Laura Müller hat jedoch noch einen Werbepartner: Smile Secret. Das Unternehmen wird dann von Wendler am Himmel gelobt – es ist “ein Unternehmen mit Anstand”. “”Ein großes Kompliment an Smile Secret, an Ihr Team, das so viel Rückgrat und Stärke gezeigt hat (…) und Laura weiterhin unterstützt“, Michael Wendler schließt seine Geschichte ab.

