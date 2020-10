„Late Night Alter“ (ZDFneo): Premiere mit Cathy Hummels und unerwartete Gespräche

vonHarald Keller Herunterfahren

ZDFneo startet eine neue Late-Night-Show auf Jan Böhmermanns Slot „Neo Magazin Royale“. Moderatorin Ariane Alter trifft Cathy Hummels in der ersten Sendung.

Ariane, Alter geh mit „„ Late Night Alte r ”auf ZDFneo.

geh mit „„ r ”auf ZDFneo. “Musikalisch, satirisch und kommunikativ!” Ist das vom Sender beworbene Format.

Die Erstausstrahlung lässt Raum nach oben – was nicht den Gast betrifft Cathy Hummels Lügen.

In den USA gibt es Late-Night-Shows Wie “Late Night Alter” auf ZDFneo fast so lange wie das Fernsehen selbst. Das Unterhaltungsformat wurde unter kommerziellen Bedingungen erstellt. Der Prozess ist in mehrere Segmente unterteilt, zwischen denen Werbeblöcke platziert werden können. In Deutschland war es öffentlich-rechtliche RundfunkanstaltenWer experimentierte mit dem Format, der WDR mit dem “Michael-Braun-Show” und “Schmiedender “, der NDR mit Götz Alsmann und das “NDR späte Show“. RTL versuchte es erfolglos Thomas Gottschalk bei der Einführung des Sendeformulars.

Die USA und Deutschland hatten lange Zeit eines gemeinsam: Die Rolle des Late-Night-Moderators war Männern vorbehalten. Sogar der Komiker Joan Riversdie immer erfolgreich für den nächtlichen Gott sind Johnny Carson war reingesprungen, scheiterte mit ihrer “Late Show Starring Joan Rivers”. Wie später in Deutschland Anke Engelke mit “Anke Late Night” in der Fortsetzung Harald Schmidts am Sa.1. Typisch für die widerliche Reaktion der Süddeutschen Zeitung: “Wer möchte, dass eine Frau ihnen abends die Welt erklärt?”

„Late Night Alter“ (ZDFneo): Beginnend mit schwachem Material

Anke Engelke später erklärte unter anderem das mit Pointen durchsetzte Einführungssolo, das sogenannte Aufstehen, hat sie nicht angelogen. Vielleicht gesehen Ariane, Alter das ähnlich. In ihrer Unterhaltungsserie “Gute Nacht, Alter„Auf dem ARD-ZDF-Jugendkanal Funk hat sie auf dieses Element verzichtet, das normalerweise eines ist Late-Night-Show initiiert. Was wurde gelegentlich in der Show gescherzt.

Die 34-jährige Moderatorin und Komikerin tritt ihrer neuen Rolle bei „Late Night Alter“ also mit einschlägiger Erfahrung. Sie übernimmt bei ZDFneo der vorherige Steckplatz von Jan Böhmermanns „Neo Magazin Royale“. Jetzt ist hier die Konferenz am Anfang, gemessen an der Erstausgabe eigentlich keine Altersstärke. Was aber auch an dem schwachen Material lag, das ihr vom fünfköpfigen Autorenteam präsentiert wurde. Sie freut sich darüber sei zurück in ihrer Heimatstadt Berlin nach vielen Jahren arbeiten dürfen München – die, so die Pointe, “Berlin des reichen Mannes”.

Laut Zielgruppe bringen die Autoren Social Media, Trash TV und Politik in einen Kontext: „Lisha versus Eva [zwei Protagonistinnen aus der RTL-Reihe „Sommerhaus der Stars“] oder Friedrich Merz gegen Armin LaschetIn Bezug auf Intrigen und Gruppenbildung sowie unbegründete Anschuldigungen ist kaum ein Unterschied zu erkennen. “”

“Late Night Age” (ZDFneo): Verwässerte Pointe

Das eine oder andere Bonmot sprudelt aus, weil es von ist Ariane, Alter wird nicht pünktlich serviert. Sketch Comedy ist eindeutig mehr ihr Ding. Sie konnte dieses Talent in ihrer früheren Show voll ausnutzen. Das ZDFneo-Bearbeitung von “Late Night Alter„Sie scheint mehr an das Studio binden zu wollen, in dem sie vorher war Corona-bedingt kleines, kaum wahrnehmbares Publikum. Ohne eine Band, die zu einer klassischen Late-Night-Show gehört, ohne den typischen Schreibtisch und auch ohne Spielpartner. In ihrem Funk-Format hatte sie immer noch beides. Der Chefredakteur fungierte als Kumpel Jakob Wihgrab.

Dem Aufstehen folgt ZDFneo das Segment “Ariane antwortet”. Darin reagiert sie auf öffentliche Äußerungen, in der Erstausgabe auf eine Nachricht des Pressesprechers für Innenminister Seehofer. Laut Alter muss es verhindern, dass “nicht jeder sofort merkt: Nun, jetzt ist der alte Mann endlich verrückt.”

Dies erinnert an jene Kabarettisten, die lustige Beleidigungen mit Satire verwechseln. Andererseits ist die Reaktion von Alter auf die Ankündigung ihres Namensvetters Steve Alter, der für Seehofer arbeitet, dass 99 Prozent aller Polizisten auf der Grundlage des Grundgesetzes sind, zutreffend. Sie rechnet damit, dass mit 333.000 Mitarbeitern „nur“ 3.300 unterschiedliche Einstellungen haben. Die Pointe wird dann durch unnötige Witze über den Vornamen des Pressesprechers wieder verwässert.

“Late Night Alter” (ZDFneo): Unerwartet von Gast Cathy Hummels

Das folgende Segment „auf dem Mund“ war sehr entbehrlich. Bewegen Sie sich hinein Ariane, Alter und einige Mitstreiter durch die Stadt und verteilen Handschellen, sobald irgendwo eine Macho-Phrase zu hören ist. Einer der Lümmel, alle Schauspieler, hat natürlich Ähnlichkeit mit dem amtierenden US-Präsidenten. “Natürlich war es nur ein Knebel”, relativiert der Moderator ZDFneo nach dem. Leider eine schlechte.

Nach dem klassischen Late-Night-Muster endet es ZDFneo-Sendung mit einem Studiogast, dem Moderator und Unternehmer an diesem Abend Cathy Hummels. Normalerweise bleibt es bei kurzen Chats, meistens handelt es sich um zuvor vereinbarte Gags. Der Unterschied hier ist “Late Night Alter„Vom Üblichen. Das Gespräch verlief unerwartet ernst, mit Themen wie Frauenbildern, der immer noch merkwürdigen abfälligen Einschätzung berufstätiger Mütter, Hummels Erfahrungen mit einer depressiven Krankheit, über die sie, was den Werbeteil betrifft, zusammen mit zwei Kollegen ein Buch schrieb -autoren.

„Late Night Alter“ (ZDFneo): Ungenutztes Talent

Wenn es um eine Premiere geht, sollten Sie nachsichtig sein. Die erste Ausgabe von “Wetten dass …?„Zum Beispiel lief es damals so schlecht, dass niemand eine große Zukunft für die Serie vorhergesagt hätte. Ariane, Alter ist anders als vor 16 Jahren Anke Engelke beim Sat.1, nicht unter akutem Quotendruck. Sie hat komödiantisches Talent gezeigt, aber in seiner jetzigen Form entspricht das neue Programm noch nicht ihrer Persönlichkeit und ihren Talenten. (Harald Keller)