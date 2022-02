Lass uns heiße Liebe machen (Nein, nicht diese Art. Ich meine das Dessert)

Als unsere Kinder jünger waren, halfen uns eine Reihe österreichischer Mädchen in unseren hektischen Sommern zu Hause. Sie kamen alle von einer Pädagogischen Hochschule in Graz, und als eine ging, versprach sie, für das folgende Jahr einen Ersatz zu finden. Wir hatten insgesamt fünf und sie wurden Teil der Familie, und wir sind immer noch in Kontakt.

Sie waren alle im Freien und schleppten uns häufig zum Wandern in die Berge. Sie taten uns gut. Vor einigen Jahren haben wir uns entschieden, eines davon im Januar zu besuchen, wenn wir unsere Restaurantferien machen. Wir blieben in Wien, wo es noch ein paar Reste von Weihnachten gab und die Ladenfronten funkelten wie Schmuckkästchen. Wir machten eine Zugfahrt über die schneebedeckten Berge nach Graz. Es war magisch, ich werde die Schönheit nie vergessen.

Die Mädels waren alle stolze Steirerinnen. Als ich meine Bewunderung für Wien mit seiner Geschichte, opulenten Habsburgerschlössern, Cafés, Kunst und natürlich Musik ausdrückte, schnupperten sie und taten die Wiener als arrogant ab.

Wir aßen Schnitzel und Sachertorte und erkundeten funkelnd beleuchtete Dörfer unter Schneedecken. Wir besuchten Sylvias Großeltern auf ihrem Bauernhof, tranken Schnaps und aßen mit Käse beladene Kasekrainer. Wir tauchten Brot in grasiges Kürbisöl aus der eigenen Mühle und besuchten die Zotter-Schokoladenfabrik; er stellte Willy Wonka in den Schatten.

In Wien kuschelten wir uns über einen klassischen Tafelspitz, gekochtes Rindfleisch in Brühe mit Gemüse, kräftigem Meerrettich, Apfelmus und Schnittlauchhagel. Es hat uns die Kälte gekostet und ich habe es geliebt.

Zum Valentinstag huldige ich der romantischen Stadt mit einem Steak für zwei nach Tafelspitz-Art. Das Rote-Bete-Rösti ergänzt das Steak perfekt. Machen Sie dies zuerst, die Saucen als zweites und garen Sie zuletzt das Steak.

Im Sommer 2012 kündigte eine neu angekommene Sylvia an, dass sie uns zeigen möchte, wie man heiße Liebe macht. Crikey, dachte ich leicht erschrocken bei mir. Es stellt sich heraus, dass es ein Dessert aus Eis und heißen Beeren ist, das in ganz Österreich beliebt ist und jetzt ein Favorit meiner eigenen Familie ist. Als Gruß an eine denkwürdige Zeit in einem spektakulären Land habe ich einen kleinen optionalen Strudel hinzugefügt.

Rezept: Tafelspitzsteak

Tafelspitz-Steak. Foto: Harry Weir



Rezept: Räucherspeck und Rote-Bete-Rösti

Räucherspeck und Rote-Bete-Rösti. Foto: Harry Weir



Rezept: Heiße Liebe