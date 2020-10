Kultpaar: Carina Spack und Serkan Yavuz haben sich getrennt

Aktualisiert am 12. Oktober 2020, 7:39 Uhr

Serkan Yavuz und Carina Spack sind kein Paar mehr. Das ehemalige Traumpaar “Bachelor in Paradise” löste sich auf – und machte es Instagram direkt bekannt.

Es wurde schon eine Weile angekündigt und jetzt sind die Ängste der Fans Realität geworden: In einem Posting von Carina Spack der ehemalige Teilnehmer von “Bachelor im Paradies“das Von ihrer Beziehung zu Serkan Yavuz öffentlich gemacht.

Gemeinsame Bilder für die Scheidung

Carina Spack veröffentlichte zusammen mit Serkan Yavuz eine Reihe von Fotos des Jahres und schrieb, dass sie ihm für das großartige Jahr gedankt habe. Leider hätten die beiden schließlich als Paar verloren. Die Fotos zeigen, dass sie Erfahrungen auf der ganzen Welt geteilt haben, von Meditation mit Mönchen in Asien bis zu kleinen Abenteuern auf Hausdächern.

Auch in Serkan Yavuz ‘Instagram-Geschichte klingt es nach einer gütlichen Scheidung: In sehr ähnlichen Worten schreibt er, dass sie sich als Paar verloren haben, aber in das Gute getrennt. Aber keiner von ihnen wollte dies zuerst kommentieren. Beide scheinen positive Erinnerungen an ihre gemeinsame Zeit zu haben und wollen nicht bitter auf das Ende der Beziehung schauen.

Es gab eine Sache für die Liebe zwischen Carina Spack und Serkan Yavuz gemeinsam im Promi-Boxen auftreten Absolute Vorzeichen: Letztendlich hatte Yavuz alle gemeinsam Bilder aus seiner Instagram-Timeline entfernt. Die Fans fanden das schon verdächtig und klar. Es hat sich nun gezeigt, dass das Paar getrennte Wege geht, aber nicht auf einen Rosenkrieg zusteuert.

