Katrina Kaif sieht prächtig aus, als sie mitten im Set von Tiger 3 das Grün in Österreich aufsaugt; BILDER

Nach Abschluss des russischen und türkischen Flugplans für Tiger 3 sind Katrina Kaif und Salman Khan nun in Österreich gelandet. Am Donnerstag teilte Katrina Fotos aus Österreich und informierte die Fans über die neue Show. Auf den Fotos von Katrina sieht es so aus, als ob die Schauspielerin an grünen Orten in Salzburg, Österreich, filmt. Als Katrina zuvor die Türkei verließ, nachdem sie das dortige Drehprogramm abgeschlossen hatte, teilte sie dort ein Foto mit den Gastgebern. Salmans Foto mit dem Gastgeber in der Türkei hatte auch das Internet im Sturm erobert.

Jetzt nahm sie ihren Instagram-Account und ließ einige Fotos fallen, während sie in ihrem wunderschönen Avatar mitten in der Natur posierte. Auf den Fotos ist Katrina in einem bunten Hoodie mit hellblauen Jeans und Sneakers zu sehen. Der Tiger 3 Star ließ ihr Haar offen mit weichen Locken und ihr Make-up wurde für den Tag auf ein Minimum reduziert. Katrina nahm mehrere Posen ein, während sie Zeit inmitten des üppigen Grüns von Salzburg, Österreich, verbrachte. Katrina teilte das Foto, beschriftete es mit der österreichischen Flagge und schrieb “Natur”.

Seit Katrina und Salman zum internationalen Drehplan von Tiger 3 aufgebrochen sind, warten die Fans auf ein Update zum Film. Von Zeit zu Zeit haben internationale Fans und Crewmitglieder Fotos von Katrina und Salman von Drehorten in mehreren Ländern geteilt und sind in den letzten Wochen in den sozialen Medien viral geworden. Als Salman und Katrina in der Türkei drehten, wurden sie auch von einem türkischen Minister begrüßt und die Fotos ihres Treffens begeisterten die Internetnutzer.

Apropos Tiger 3, es wurde von Maneesh Sharma inszeniert und von Yash Raj Films unterstützt. Anscheinend wäre Emraan Hashmi auch im Film zu sehen.

