Jedburgh Grammar Campus: Beleuchtung der Zukunft

Der Jedburgh Grammar Campus in Schottland, der Teil des Schools for the Future-Programms war, ist ein innovativer neuer Lernraum, der jungen Menschen im Alter von 2 bis 18 Jahren dient und Weiterbildungsmöglichkeiten und Gemeinschaftseinrichtungen bietet. Der neue 32-Millionen-Pfund-Campus wurde 2020 fertiggestellt und war ein Partnerschaftsprojekt zwischen Hub Southeast, Scottish Borders Council und BAM Construction Scotland.

Es ersetzt die drei Schulen in der Stadt und empfängt Kindergarten-, Primar-, Sekundar- und ergänzende Förderschüler. Zu den Gemeinschaftseinrichtungen gehören:

Ein Mehrzweck-Spielbereich (MUGA)

2G Hockeyfeld

3G-Sportplatz

Synthetische Laufbahn 100m

300m Graspiste

Fitnessstudio

Neben den Klassenzimmern gibt es eine ländliche Kompetenzzone und flexible Raumflächen für verschiedene Aktivitäten wie Gemeinschaftsveranstaltungen, Sport-, Tanz- oder Theaterunterricht und ein Café. Die öffentliche Bibliothek und das Kontaktzentrum sind ebenfalls auf dem Campus untergebracht und bieten an einem Ort für alle Altersgruppen der Gemeinde.

Die Projektberatungsingenieure Davie + McCulloch erstellten eine umfassende Bewertung und einen Bericht zur Verbesserung der Energie- und Nachhaltigkeitsverbesserung, wodurch zusätzliche Mittel vom Scottish Futures Trust für weitere Gewebeverbesserungen wie Photovoltaik-Solarzellen und Beleuchtungsaufrüstungen gesichert wurden. Außerdem wurden detaillierte Analysen des Tageslichts und der natürlichen Belüftung durchgeführt, um sicherzustellen, dass das Gebäude maximale Effizienz und optimale Umgebungsbedingungen bietet.

Davie + McCulloch hat mit TRILUX zusammengearbeitet, um ein erstklassiges Beleuchtungssystem bereitzustellen, das energieeffizient und ästhetisch ist und die Innovation und Individualität des neuen Campus widerspiegelt. Moderne Beleuchtung in Bildungseinrichtungen orientiert sich heute an den vielfältigen Bedürfnissen von Schülern, Studenten und Lehrern. TRILUX bietet optimale Lösungen für das gesamte Spektrum pädagogischer Anwendungen. Das Sortiment an Beleuchtungsleuchten für den Bildungsbereich wurde entwickelt, um die Lernatmosphäre und Funktion aus betrieblicher Sicht zu verbessern und sowohl das Budget als auch die Umwelt durch geringen Stromverbrauch und Wartungskosten zu schonen.

Form und Funktion

Als Hauptbeleuchtungslieferant für das Projekt wurde eine Kombination aus dem Bildungsangebot von TRILUX ausgewählt, um das Innere und Äußere der Schule zu beleuchten, darunter Arimo, DECA, LOBU SPOTS und 74Q. Herzstück des Projekts sind sechs charakteristische Pendelleuchten im Atrium, bestehend aus Lichtband C-LINE LED-Leuchten.

Entwickelt zum Lernen

Ziel der Klassenzimmer war es, eine optimale Lern- und Lehrumgebung zu schaffen. In unserem heutigen Wohlfühlklima reicht es nicht mehr aus, dass Beleuchtung einfach nur für Helligkeit sorgt. Es soll bei der Konzentration helfen. Das TRILUX 750mm E-LINE Hängemodulsystem bietet maximale Lichtqualität und Effizienz von bis zu 190 lm/W für Klassenzimmer und wurde in Verbindung mit den Akustikbaffeln verbaut. Das hängende quadratische Downlight SONNOS hat das Konzept weiter verbessert.

Minimale Abmessungen bei maximaler Leistung

Der MUGA wird von der MIRONA FIT-SPO LED beleuchtet. Als leistungsstarke, schusssichere Leuchte bietet sie dauerhaft zuverlässige und sichere Beleuchtung für sportliche Aktivitäten in der Stadt.

Kenny Alexander, Associate Director bei Davie + McCulloch Consulting Engineers (M + E), kommentiert: „Die technische Leistung und das breite Beleuchtungsangebot von TRILUX haben dazu beigetragen, eine einheitliche und qualitativ hochwertige Beleuchtungslösung auf dem gesamten Campus bereitzustellen. Das Know-how und die Unterstützung von TRILUX vor Ort und in der Zentrale haben wesentlich zum Gesamterfolg des Projekts Beleuchtung beigetragen.

Steven Renwick, Scottish Borders Council, fügt hinzu: „Der Scottish Borders Council war begeistert, wie die Auswahl der TRILUX-Leuchten und die charakteristische Beleuchtung wirklich ein konsistentes und fokussiertes Beleuchtungsniveau innerhalb des Jedburgh Grammar Campus bieten, das sich gut in das Gesamtbild einfügt Gestaltung und Gestaltung. Alles funktioniert sehr gut koordiniert, um jungen Lernenden den Rahmen zu geben, den sie verdienen.

Die neue Einrichtung gewann bei den Partnership Awards 2020 Silber in der Kategorie Bestes Bildungs- und Hochschulprojekt.

Über TRILUX

TRILUX SIMPLIFY YOUR LIGHT ist der einfachste und sicherste Weg zu einer personalisierten, energieeffizienten und skalierbaren Lichtlösung. Im dynamischen und immer komplexer werdenden Lichtmarkt profitiert der Kunde von bester Beratung, optimaler Orientierung und perfektem Licht. Um diesen Anspruch zu gewährleisten, setzt TRILUX auf ein breites Portfolio an Technologien und Dienstleistungen sowie auf erfolgreiche Partner und Unternehmen der TRILUX Gruppe. Der Lichtspezialist kombiniert einzelne Komponenten zu individuellen Komplettlösungen – immer perfekt abgestimmt auf Kundenwunsch und Einsatzgebiet. Damit lassen sich auch komplexe und große Projekte schnell und einfach aus einer Hand umsetzen. Ganz im Sinne von SIMPLIFY YOUR LIGHT stehen neben Qualität und Effizienz immer auch die Planung, Installation und Benutzerfreundlichkeit der Lösungen für den Kunden im Vordergrund.

Die TRILUX Gruppe betreibt sechs Produktionsstandorte in Europa und Asien und bedient internationale Kunden über 30 Tochtergesellschaften und zahlreiche Geschäftspartner. Die Division Lighting umfasst die Marken TRILUX SIMPLIFY YOUR LIGHT, Oktalite und Zalux. Zu den Beteiligungsgesellschaften zählen ICT und die Online-Plattform watt24. Das Innovation Center als Forschungs- und Entwicklungsabteilung bündelt die Innovationskraft unter dem Dach von TRILUX. Mit Standorten in Deutschland, Österreich, den Niederlanden, Belgien, Großbritannien, Frankreich und der Schweiz vermittelt die TRILUX Academy das nötige Know-how zu Themen, Trends und Innovationen im Bereich Beleuchtung. TRILUX beschäftigt weltweit insgesamt knapp 5.000 Mitarbeiter, der Firmensitz befindet sich in Arnsberg.

