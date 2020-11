Italien und Belgien qualifizierten sich für das Finale im Oktober 2021

Nach Spanien und Frankreich haben sich Italien und Belgin im kommenden Oktober auch für das “Final Four-Turnier” der Nations League qualifiziert. Beide Teams haben ihre Spiele souverän gewonnen.

Italien und der dritte Platz bei der Weltmeisterschaft, Belgien, haben es am letzten Gruppenspieltag der Nations League in die Endrunde geschafft. Die Belgier um Kevin de Bruyne und der doppelte Torschütze Romelu Lukaku besiegten Dänemark am Mittwochabend mit 4: 2 (1: 1). Italien gewann gegen Bosnien-Herzegowina mit zwei Traumtoren 2: 0 (1: 0). Zuvor hatten sich Frankreich und Spanien bereits im kommenden Oktober für das Finale qualifiziert, nachdem sie die deutsche Nationalmannschaft mit 6: 0 besiegt hatten.

In der Gruppe A2 der Nations League gab es am Mittwochabend einen Showdown zwischen Belgien und Dänemark – beide Teams hatten noch eine Chance auf das Finale. Die Belgier, für die ein Unentschieden gereicht hätte, hatten einen schnellen Start und waren dank eines Tores von Youri Tielemans bereits nach drei Minuten vorne. Jonas Wind (18. Minute), der zum ersten Mal in einem Pflichtspiel in der Startelf stand, glich mit einem Kopf für die starken Dänen aus. In der zweiten Halbzeit endete Lukaku jedoch mit einem Doppelpack (57./69.) Und De Bruyne (88.) mit den dänischen Ambitionen für das Finale. Die Skandinavier konnten mit Hilfe eines Eigentors des belgischen Torhüters Thibaut Courtois (86.) zwischendurch verkürzen.

Für die Italiener in Gruppe 1 ging es nicht nur darum, das 1: 1-Unentschieden gegen die Bosnier aus dem Hinspiel auszubügeln. Als Tabellenführer hatten sie auch das Finale in ihren eigenen Händen. Dementsprechend gingen die Azzurri zur Arbeit in das Grbavica-Stadion in Sarajevo und übernahmen die Führung mit einem bemerkenswerten Tor von Andrea Belotti (22.). Domenico Berardi (68.) zauberte das nächste Tor nach einer guten Vorlage von Manuel Locatelli – und den Italienern ins Finale.

Im zweiten Spiel der Gruppe 1 mussten Polen und die Niederlande auf einen Ausrutscher Italiens hoffen. Da Italien gewann und Bosnien bereits abgestiegen war, drehte sich beim 2: 1-Sieg (1: 0) von Oranje alles um die Statistik. Für Polen erzielte Kamil Jozwiak (6.), die Niederlande drehten das Spiel mit Toren von Memphis Depay (77.) und Georginio Wijnaldum (84.) um und beendeten die Gruppe auf dem zweiten Platz. England, das in Gruppe 2 bereits Dritter war, besiegte die bereits abgestiegenen Isländer mit 4: 0 (2: 0).