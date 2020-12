iOS 14.4 Public Beta ist verfügbar – was ist neu?

Jason Cross, Kris Wallburg



iOS 14: Apple veröffentlicht die nächste Beta © Apple

wenige nach der Veröffentlichung von iOS 14.3

Mit einigen bedeutenden neuen Funktionen wie ProRAW-Fotos und Fitness + (Deutschland ist immer noch vom neuen Dienst ausgeschlossen) startete Apple Mitte Dezember den Beta-Test für iOS 14.4. Da dies eine ganzzahlige und keine geringfügige Versionsnummer ist (z. B. iOS 14.3.1), erwarten wir einige benutzerorientierte Änderungen. Apple hat zuerst die Entwickler-Beta veröffentlicht. das

öffentliche Beta für alle Interessierten

folgte einen Tag später.

Was ist neu in iOS 14.4?

Verbesserte Übergabefunktion

Mit iOS 14.4 wird die verbesserte Übergabefunktion, die bereits in der letzten Keynote vorgestellt wurde, zum ersten Mal verwendet. Davon profitieren alle Geräte mit eingebautem U1-Chip, beispielsweise der neue Homepod Mini oder die iPhones der diesjährigen und letztjährigen Generation. Der U1-Chip kann andere Apple-Geräte mit demselben Chip räumlich lokalisieren und so das Gerät steuern. Sie können beispielsweise Ihr iPhone in Richtung Ihres Homepod Mini richten und dann die Musikwiedergabe mit einem Fingertipp übergeben. Ein Video von 9to5Mac zeigt, wie dies in der Praxis aussieht.

Shortcuts App: Perspektivischer Zoom

Wenn Sie Ihr Hintergrundbild mit einer Verknüpfung ändern, können Sie den perspektivischen Zoom seit iOS 14.4 auch direkt aktivieren. Öffnen Sie dazu die App und drücken Sie einen Ein / Aus-Schalter in der Verknüpfung, um das Hintergrundbild zu ändern, mit dem der perspektivische Zoom eingestellt wird.

VoiceOver vereinfacht

Mit der ersten Beta von iOS 14.4 hat Apple VoiceOver-Benutzern die Möglichkeit gegeben, die Apps mit nur einem Fingertipp zu bedienen. Die Funktion heißt Direct Touch Apps. Wenn VoiceOver aktiviert ist, liest das Gerät normalerweise beim ersten Tippen den Namen des Elements in einer App. Um es zu bedienen, muss der Benutzer zweimal tippen. Wenn der sehbehinderte Benutzer mit der App so vertraut ist, dass er die Elemente nicht einmal lesen muss, kann er Direct Touch ab iOS 14.4 aktivieren und die App so bedienen, als würde er VoiceOver nicht verwenden – mit nur einem Fingertipp. Die Funktion kann in einzelnen Apps ein- und ausgeschaltet werden.



Weitere Informationen zu den iOS 14-Funktionen für Sehbehinderte finden Sie hier.



.

So erhalten Sie die iOS 14.4 Beta

Registrierte Entwickler können das Beta-Profil auf ihr iPhone oder iPad herunterladen, indem sie die Website auf dem Gerät besuchen, auf dem sie die Beta ausführen möchten

developer.apple.com/download

Besuch. Melden Sie sich dort an, laden Sie das Beta-Profil herunter und aktivieren Sie es unter “Einstellungen> Allgemein> Profil”. Sie müssen Ihr iPhone oder iPad neu starten und dann zu Einstellungen> Software-Update gehen, um die neue Version von iOS herunterzuladen und zu installieren.

Wenn Sie kein Entwickler sind und den öffentlichen Betatest ablegen möchten, gehen Sie zu

beta.apple.com

auf dem iPhone oder iPad, auf dem Sie die Beta-Version ausführen möchten. Tippen Sie auf “Anmelden”, um sich mit Ihrer Apple ID anzumelden, und befolgen Sie die Anweisungen zum Laden des Beta-Profils.

Sie müssen sicherstellen, dass es aktiviert ist, indem Sie zu Einstellungen> Allgemein> Profil gehen und auf das Beta-Profil tippen und dann sicherstellen, dass es aktiviert ist. Sie können die Beta dann über das Software-Update herunterladen.