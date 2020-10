Insider Preview Build 20231: Windows 10 erhält eine neue Installationsroutine

Microsoft verteilt den Windows 10 Insider Preview Build 20231 im Dev Channel und führt eine neue Installationsroutine ein, die das Betriebssystem weiter an die jeweiligen Anwendungsbereiche anpassen soll. Auf dem Weg zu Windows 10 21H1 sollte das sogenannte “Out-of-the-Box-Erlebnis (OOBE)” weiter verbessert werden.

Windows 10 empfängt Voreinstellungen

Der neue Installationsprozess soll Benutzern helfen, Windows 10 während der Ersteinrichtung oder im Rahmen eines der wichtigsten halbjährlichen Feature-Updates besser an ihre eigenen Bedürfnisse anzupassen.

Während des Installationsvorgangs kann in einem neu hinzugefügten Installationsdialog ausgewählt werden, ob das System beispielsweise für Spiele oder für produktive Medienarbeiten verwendet werden soll (“Kreativität”).

Dem Benutzer stehen insgesamt sechs Voreinstellungen, sogenannte “Voreinstellungen”, zur Verfügung:

Spielen

Kreativität

Schularbeit

Unterhaltung

Unternehmen

Familie

Obwohl Microsoft in einem kurzen Dialog angibt, wer für welche Voreinstellung am besten geeignet ist, was genau sich im Hintergrund ändert und welche Prozesse und Dienste dazu gehören, hat das Unternehmen noch nicht erklärt.

Durch die neue Installationsroutine vorgenommene Änderungen wirken sich nur auf die Installation und das System mit einer der kommenden Vorschauversionen aus. Zu diesem Zeitpunkt endet jede Auswahl mit derselben Systemkonfiguration.

Dies ist daher nur ein Beispiel für den neuen Installationsschritt oder -dialog, der zuerst in Windows 10 Insider Preview Build 20231 vom schnellsten, aber möglicherweise auch fehleranfälligsten Dev Channel integriert wurde.

Dies ist die erste Arbeitswelle für diese Funktion, und Insider bemerken möglicherweise mehrere Optionen, die in OOBE angezeigt werden, je nachdem, was sie auswählen. An diesem Punkt werden Insider jedoch nach dem Beenden von OOBE keine weiteren Konfigurationsunterschiede bemerken. Wir freuen uns darauf, zukünftige Verbesserungen in diesem Bereich zu teilen. Microsoft

Microsoft führt einen neuen Installationsprozess für Windows 10 ein (Image: Microsoft)

Mehr Kontrolle über Standard-Apps

Darüber hinaus enthält die Vorschau der bevorstehenden Funktionsupdates Windows 10 21H1 und 21H2 zahlreiche Fehlerkorrekturen und Optimierungen sowie einige neue nützliche Funktionen für Systemadministratoren.

Beispielsweise wurde die Verwaltung von Standard-Apps für die verschiedenen Datei- und Medientypen optimiert, sodass Administratoren künftig für jeden einzelnen Kunden bestimmen können, welche App als Standard für welchen Dateityp verwendet werden soll.

Der Windows 10 Insider Preview Build 20231 steht allen Teilnehmern des Windows 10 Insider-Programm ist jetzt auf dem Dev Channel verfügbar, der bis zu seiner Aktualisierung im Juni als Fast Ring bezeichnet wurde.

Wie üblich haben die Entwickler weitere Informationen im Windows-Blog und im offiziellen Versionshinweise die Insider-Vorschau zusammengefasst.