In „Family Dinner“, dem Körper-Horrorfilm, der das Tribeca Film Festival angewidert hat

Wir alle hatten über die Feiertage schwierige Familienbesuche, aber die meisten von uns haben noch nie ein so zum Scheitern verurteiltes Wiedersehen wie Ostern im Zentrum von erlebt Familienessen.

Das Spielfilmdebüt des österreichischen Autors und Regisseurs Peter Hengl vom Tribeca Film Festival hält die Debatten zunächst zurückhaltend, aber am Ende weicht die sorgfältig konstruierte Angst des Films einer echten, instinktiven Angst. Während die wahre Scheußlichkeit im Herzen von Familienessen sollte am besten als Überraschung bleiben, es genügt zu sagen, dass der Höhepunkt die Zuschauer nervös machen könnte, wenn die nächsten Familienessen anstehen.

Die Dinge scheinen ziemlich harmlos, als die 15-jährige Simi (Nina Katlein) zum ersten Mal zu einer Osterparty im Haus ihrer Tante Claudia (Pia Hierzegger) eintrifft. Simi ist zunächst nervös, weil sie ihre berühmte Ernährungsberaterin um Hilfe beim Abnehmen bittet, scheint aber erleichtert, als Claudia das Thema selbst anspricht und zustimmt, Simi bis Sonntag, Ostern, auf eine neue Diät zu setzen. Die erste Bestellung des Tages? Lassen Sie Simi für ein paar Tage hungern, um seinen Körper zu „entgiften“.

Jeder, der mit Problemen mit dem Körperbild zu kämpfen hat, wird den sanften, aber beschämten Ton erkennen, den Claudia anschlägt, wenn sie mit ihrer Nichte spricht; es ist ein schmerzlich genaues Echo von neugierigen Eltern überall. An jeder Ecke hebt Hengl die tieferen Probleme hervor, die Claudias Besessenheit von Gewicht und „Ernährung“ zugrunde liegen. Ihr kontrollierendes Verhalten gegenüber Simi ist nicht einzigartig, sondern eine übertriebene Version des gleichen gruseligen Temperaments und Mangels an Empathie, das Claudia für alle um sie herum an den Tag legt, einschließlich ihres schädlichen Sohnes Filip (Alexander Sladek).

Nicht nur Simis Tante wirkt etwas schrullig; Jeder in diesem Haus strahlt schreckliche Schwingungen aus. Claudias Ehemann Stefan (Michael Pink) ist vielleicht netter zu seiner Stiefnichte als Claudia, aber die ganze Zeit Familienessen, seine Niedlichkeitsspiele sind gruselig. Im Laufe des Films sehen wir nach und nach das Unbehagen, das er in Simi auslöst. Irgendwann wacht sie erschrocken aus einem Albtraum auf, in dem er versucht, sie vor einem leeren Kühlschrank sexuell anzugreifen. Simis verwöhnter Cousin Filip scheint derweil nichts mehr zu lieben, als ihn ohne ersichtlichen Grund zu schikanieren.

Die langsam schwelende Spannung zwischen Simi und Claudia gibt den Ton an, ebenso wie Simis wachsende Erkenntnis, dass die Person, die sie ausgewählt hat, um ihren Körper zu „reparieren“, möglicherweise selbst nicht ganz richtig, ja nicht einmal anständig ist.

Hengl bringt seine Ängste mit methodischer Zurückhaltung in Einklang und verwebt Simis zunehmend wahnsinnigen Hunger mit grausamen Entdeckungen wie einer geköpften Ratte und einem verstörenden Manuskript für Claudias neuestes und extremstes Buch. Das Drehbuch des Films verfolgt einen subtilen Ansatz, der darauf vertraut, dass die Zuschauer die Punkte zwischen seinen Themen verbinden – zwischen einer wohlhabenden Familie, die im Namen der spirituellen Erleuchtung verhungert, und im gleichen Atemzug einem Familienmitglied ihre basierende Menschlichkeit verweigert. Während Simis Verzweiflung wächst, beobachten wir, wie sie auf immer abstoßendere potenzielle Mahlzeiten starrt – von Essensresten, die in den Müll geworfen werden, über eine Reihe Zahnpasta bis hin zu den Überresten eines toten Kaninchens.

Aber um auf diese tote Ratte zurückzukommen: wenn es einen Aspekt von gibt FamilienessenDas Geschichtenerzählen, das ein wenig faul schmeckt, ist Simis unglaubliche Naivität. Sowohl im Kino als auch wahres Leben, größere Menschen werden oft als dumm, faul oder beides bezeichnet. Manchmal scheint Simis Unfähigkeit zu erkennen, wo die wirklichen Gefahren um sie herum liegen, erzwungen. Abgesehen von der Glaubwürdigkeit des Films verlangsamt sein Kampf, das Puzzle zusammenzusetzen, den Fortschritt, insbesondere in Momenten, die ein strafferer Film als Wendepunkte hätte nutzen können.

Zunächst glaubt Simi, es sei Filip gewesen, der die tote Ratte auf seinem Kopfkissen zurückgelassen hat. Diese Vorstellung beginnt zu bröckeln, als wir ihn auf einem Jagdausflug ersticken sehen, unfähig, die Kehle eines sterbenden Kaninchens aufzuschlitzen, um sein Elend zu beenden. Die Wichtigkeit des Augenblicks kommt nie ganz zur Geltung; Obwohl Simi zu erkennen scheint, dass ihre Cousine mehr sein könnte, als sie dachte, geht sie nicht weiter, um herauszufinden, wer das kopflose Nagetier stattdessen auf ihrem Kissen zurückgelassen haben könnte – oder warum sie es getan haben sollten.

Visuell, Familienessen sieht fast aus wie Valdimar Jóhannssons Lamm, ein weiterer Horrorfilm mit einem Auge auf landwirtschaftliches Gemetzel und reich gefärbte Textilien. Simis Isolation im Luxusanwesen ihrer Tante ist nicht nur emotional, sondern auch visuell; Die Sprösslinge ihrer Tante sehen immer noch aus wie aus dem Katalog, denn sie läuft meist in eng anliegendem Pyjama und Hoodie durchs Haus. Sie trägt kein Make-up wie ihre Tante und ihr Haar ist lang mit einem stumpfen Pony. Jede Schicht der Produktion scheint darauf ausgelegt zu sein, zu betonen, wie sehr das Leben und der Tod zu Hause nach diesem Landgut riecht und wie einsam sich Simi darin fühlt.

Aber dieser Film hat mehr zu bieten als ein durchschnittlicher grüblerischer Thriller. Am Ende deckt Simi die dunkle Wahrheit der jüngsten Recherchen ihrer Tante auf und warum trotz des großen Erfolgs von Claudias früherer Arbeit kein Verleger bereit zu sein scheint, das Manuskript anzufassen. Als Simi sich endlich zum Osteressen setzt, ist das Hauptgericht ein Teller voller dramatischer Ironie – die Sorte, die einen köstlich widerlichen Nachgeschmack hinterlässt. Viel Glück dabei, es vor der nächsten Mahlzeit aus dem Mund zu bekommen.