In Corona-Zeiten flirten? Die neue Saison findet HIER statt!

Die 11. Bachelor-Saison wird in Deutschland aufgezeichnet

Rosige Aussichten auch im Jahr 2021: Ein neuer Junggeselle wird beitreten Auf den Spuren von Paul Janke, Sebastian Pannek & Co. Schritt und suchen Sie nach Ihrer Traumfrau. In der elften Staffel gibt es eine Besonderheit: Zum ersten Mal findet die Liebesbeziehung nicht in den USA, Südafrika oder Mexiko statt, sondern in Deutschland.

Auch in Deutschland ist es einfach, mit einem Bachelor-Abschluss zu flirten

RTL-Zuschauer und Rosen-Fans müssen den Bachelor nächstes Jahr nicht mehr verpassen. Die neue Saison beginnt wie gewohnt Anfang 2021. Aufgrund der Koronapandemie reist der neue Junggeselle nicht wie gewohnt mit seinen Damen in tropische Länder, sondern erlebt mit ihnen traumhafte Verabredungen an den schönsten Orten Deutschlands. Eine besondere Situation für alle Teilnehmer, aber nicht weniger spannend. Der Junggeselle in Deutschland verspricht romantische Momente und Termine mit viel Action.

Welche Städte besucht der Junggeselle mit den Frauen? Welche weitgehend unbekannten Orte werden er und die Frauen entdecken? Wie wird es sein, den Bachelor in Ihrer Heimatstadt zu datieren? Und am Ende stellt sich wie immer die Frage: In wen verliebt sich der Junggeselle und am Ende übergibt er die letzte Rose?

Junggesellenfans können sich auf eine unvergessliche und einzigartige Saison freuen, die es 2021 noch nie gegeben hat. Eines ist sicher: In Deutschland kann man genauso gut flirten wie im Ausland – und die Gesundheit der Protagonisten ist von größter Bedeutung. Deshalb gibt es wie bei anderen Produktionen auch für den Bachelor ein umfangreiches Hygienekonzept, bei dem aktuelle Entwicklungen berücksichtigt werden.

Im Video: Fakten und Zahlen für 10 Junggesellenabschiede

