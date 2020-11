“Hochzeit auf den ersten Blick” -Phil bezweifelt die Vaterschaft

Dieser Beitrag sorgt für Verwirrung! Beim Hochzeit auf den ersten Blick lernten sich Philipp und Melissa Kennen und lieben 2019. Das Paar machte schnell Nägel: Sie blieben nicht nur verheiratet, sondern warten derzeit auf das erste gemeinsame Nachkommen. Die Fans waren jedoch in letzter Zeit besorgt über das Glück des Paares. Der Grund: Philipp teilte immer mehr verwirrte Postings und enthüllte bereits, dass er ernsthafte gesundheitliche Probleme hatte. Jetzt hat er jedoch einen Artikel veröffentlicht, in dem er an der Vaterschaft des ungeborenen Kindes zu zweifeln scheint.

Philipp schrieb nun über einen Landschaftsschnappschuss in seinem Instagram-Geschichte besorgniserregender Zeilen über sein ungeborenes Kind: “Ist Mucki wirklich mein Sohn oder kommt das Erwachen?”er fragte einerseits. Andererseits äußerte er auch Zweifel an seiner Verbindung mit Melissa: “Werde ich die Wahrheit über die Ehe herausfinden?” Was Philip mit diesen Worten auszudrücken versucht, ist fraglich. Weitere Erklärungen fehlen.

Bereits Anfang November verursachte der Hamburger mit einem Beitrag Fragezeichen in den Augen der Anhänger. Zu dieser Zeit hat er ein Foto aufgenommen, das ihn alleine zeigt: “Werde ich Mucki jemals in meinen Armen halten? Ich kann nur sagen, ich weiß nicht, was die Zukunft bringen wird!” In den Kommentaren machte er jedoch deutlich, dass er und Melissa noch zusammen waren. Es versteht sich von selbst, dass die Fans über solche explosiven Aussagen besorgt sind: “Lass diese unverständlichen Beiträge … Es gibt viele hier, die dich mögen und sich Sorgen um dich machen. Alles ist sehr seltsam”, hieß es unter dem Bild.

Anzeige

Instagram / philipp_aufdenerstenblick Philipp, ehemaliger Kandidat für “Hochzeit auf den ersten Blick”

Anzeige

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Ex- “Hochzeit auf den ersten Blick” -Kandidatin Melissa

Anzeige

Instagram / philipp_aufdenerstenblick Philipp und Melissa, Ex-Kandidaten für “Hochzeit auf den ersten Blick”

Abstimmung zeige Ergebnis



Tipps für Promiflash? Senden Sie einfach eine E-Mail an: [email protected]