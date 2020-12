Helene Fischer: Schlager-Star begleitet von Günther Jauchs Jahresrückblick – Moderator absolut ratlos

Für viele Fans ist es das TV-Highlight des Jahres: Helene Fischer ist Gast beim großartigen RTL-Jahresrückblick von Günther Jauch. Aber sie kommt nicht alleine.

Köln – In diesem Jahr ist so viel passiert und nichts zur gleichen Zeit. Keine Konzerte, keine Großveranstaltungen und selten eine Lebenszeichen von Helene Fischer. In kaum einem Jahr die Popsänger so zurückgezogen wie in diesem. Umso erfreulicher ist es, dass der 36-Jährige am Sonntag, dem 6. Dezember, endet. zeigt wieder im Fernsehen. Viele Fans freuen sich sehr auf diesen Moment.

Helene Fischer feiert ihr TV-Comeback im RTL-Jahresrückblick “People, Pictures, Emotions”

Damit Helene Fischer * bis zum Ende des Jahres wieder im Fernsehen Shows, sehr wenige hätten erwartet. Immerhin sagte sie erst kürzlich, sie sei jährlich beliebt Weihnachtsshow und ihre Gemeinschaft mit einer Alternative abschrecken. Anstelle einer neuen Live-Show wird es laufen 25. Dezember Ich bin ZDF ein Best of Show geben. Im “Die Helene Fischer Show – Meine schönsten Momente„Die Höhepunkte der Shows der letzten Jahre werden gezeigt.

Damit die Fans Ende des Jahres nicht auf ihr Idol verzichten müssen Helene Fischer * ziemlich überraschend Günther Jauch * Seien Sie am Sonntag um 20.15 Uhr zu Gast RTL der große Rückblick des Jahres präsentiert und moderiert. „Es erscheint nicht überall. Eigentlich dachte ich, es würde nur zum kommen Blumen *“, Er war glücklich “Wer wird Millionär?” – Moderator im Voraus ziemlich ratlos von seiner sensationellen Studiogast.

Mit Verstärkung: Helene Fischer wird bei Günther Jauch nicht alleine auftreten

Es wurde im Voraus angekündigt, dass Helene an der RTL Jahresrückblick “Menschen, Bilder, Emotionen” Schauen Sie zurück auf ihr ganz persönliches Jahr mitten in der Koronapandemie und spielen Sie sogar zwei Lieder. Zuletzt standen die Schlagerqueen Mitte Oktober bei der Preisverleihung “Goldene Henne” * auf der Bühne. Aber Überraschung – jetzt ist die Schlagerqueen zurück und singt, aber nicht allein.

Sie bekommt Unterstützung bei ihrem “Hallelujah” -Auftritt von Singer und Songwriter und “The Voice” -Trainer Rea Garvey. Außerdem gibt es ihr neues Lied “Nie genug”welche Helene wird dann solo singen. Die Fans sind voller Vorfreude: „Ich freue mich sehr, Sie am Sonntag wiederzusehen. Ich habe dich sooooooooooooooo sehr vermisst “, kommentiert ein engagierter Unterstützer. Na dann, pünktlich zum 2. Advent, kann nichts schief gehen. * tz.de ist Teil des Redaktionsnetzwerks Ippen-Digital (mrf)

Rubriklistenbild: © Jan Woitas / dpa / Bildallianz