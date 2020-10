Heidi Klum (ProSieben / GNTM) zeigt ihre Töchter – erstaunliche Details enthüllt

Wir sehen selten die beiden Klum-Töchter Lou und Leni. Heidi tanzt jetzt mit euch beiden auf Instagram – und ist selbst überrascht.

Das Zusammengesetzte Familie von Heidi Klum präsentiert sich tanzend auf Instagram

von präsentiert sich tanzend auf Instagram Das Vorbildliche Mutter zeigt ungewöhnlich persönliche Einsichten

zeigt ungewöhnlich Auf einem Foto zeigt sie sich mit ihr Töchter Leni und Lou – Sie posiert Erstaunlich fest

Die Engel – Sie können derzeit die verwenden Klums Bei der Tanzen sehen. Das Corona-Pandemie es scheint Zusammengesetzte Familie zusammengeschweißt und sorgt für ungewöhnliche persönliche Einsichten. Meistens ist Heidi Klum in den sozialen Medien sehr streng Was die Gesichter ihrer Nachkommen betrifft: Met Emojis und Aufkleber Sie beschützt ihre Kinder in Videos und Fotos für die Werbung. Auf Instagram lockert sich Mama Klum jetzt zum ersten mal: allein Gesichtsmasken decken ihre beiden Töchter Lou und Leni.

Leni (16) hatte vor kurzem selbst für Aufsehen gesorgt, weil sie allein war Instagram-Account ihr Gesicht gezeigt und auch a Statue mit Ihrer Stiefvater Tom Kaulitz Gesendet. Auch hier geblieben Mund und Nase aber hinter einem Maske versteckt. Lou, der jüngste des Klum KinderAuf der anderen Seite kann es viel seltener online gesehen werden. Sie ist umso mehr erfreut Instagram-Community über die Video von Mama Heidi und ein passendes Foto Schwester LeniKonto. Es hagelt Liebt und alles Gute zum Geburtstag.

Model Genes: Leni und Lou tanzen mit Mutter Heidi Klum auf Instagram – sie liebt es

Am Freitag war es unsere Tochter von Heidi Klum und Seal elf Jahre alt: Grund, die Hüften zu schwingen. Wie Organ pfeifen Stand Heidi Klum, Tochter Leni und Lou Seite an Seite und rocken mit dem Musik-. Heidi Klum ist auch erstaunt, wie groß die beiden Klum-Töchter jetzt sind. “Wenn deine Mädchen fast deine Größe haben”, sagt sie Vorbildliche Mutter fest überrascht. Auch eine süßes Babyfoto das kleine Lou sollte aus Gründen der Sentimentalität nicht verpasst werden. Mama Heidi ist absolut sehr stolz.

Ebenfalls Leni und Lou sieh so aus Mama Heidis Model-Gene erhalten haben. Es ist nicht nur beeindruckend, wie gut sie mit ihren sind elf und 16 Jahre sind schon, schreien die Charaktere der beiden auch Modellabmessungen. Aber es ist kein Wunder: glauben Sie es Heidis Instagram-FeedImmerhin tanzt die Familie regelmäßig. Die Mädchen tanzten mit zu “Gib mir, gib mir, gib mir nach Mitternacht einen Mann” Mama Heidi und Choreograf Miguel Zárate Zum Glück in der Sonnenuntergang.

Rubriclistenbild: © Sanjin Strukic / dpa / Bildallianz