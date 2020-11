Harris: “Sie haben einen neuen Tag für Amerika begonnen”

Aktualisiert am 8. November 2020, 7:23 Uhr

Joe Biden gewann die US-Wahl 2020. Aber die US-Wahlen sind noch lange nicht vorbei. Wir werden Sie über alle wichtigen Entwicklungen in unserem Live-Ticker für historische Abstimmungen auf dem Laufenden halten.

Amerikanische Wähler haben nach Meinung des gewählten US-Vizepräsidenten Kamala Harris initiierte einen Wendepunkt in den Vereinigten Staaten. “Als unsere Demokratie selbst auf dem Stimmzettel stand, die Seele amerikanisch stand auf dem Spiel und die Welt sah zu Sie haben einen neuen Tag für Amerika eingeläutet“, sagte Harris am Samstagabend (Ortszeit) bei ihrer Siegesrede in Wilmington, Delaware.

Das Die Amerikaner müssten sich mit ihrer Wahl auseinandersetzen Zum Joe Biden entschied sich für Hoffnung, Einheit, Wissenschaft und Wahrheitsagte Harris. Der gewählte Präsident ist ein “Heiler”, jemand, der Amerika kann.

Mit Bidens Wahl ist der 56-jährige Harris die erste Frau und schwarze Amerikanerin, die als Vizepräsidentin fungiert. Harris sagte: “Obwohl ich die erste Frau in dieser Position sein kann, Ich werde nicht der letzte sein. Weil jedes kleine Mädchen, das heute Abend zuschaut, sieht, dass dies ein Land der Möglichkeiten ist. “”









Kurz nach der Bekanntgabe von Joe Bidens Sieg über den amtierenden Donald Trump versammelten sich Tausende von Menschen in den USA, um ihre Freude über den Machtwechsel auszudrücken – auch vor dem Weißen Haus. Die besten Bilder nach der Entscheidung im Präsidentschaftswahlkampf.

Nach Bidens Wahl hofft der Iran auf eine Änderung der US-Politik

07:17 Uhr: Der Iran hofft auf eine Änderung der Politik nach dem Wahlsieg des Demokraten Joe Biden. “Das Die Ära von Donald Trump und seinem abenteuerlustigen und kriegstreibenden Team ist endlich vorbei … Wir hoffen es USA werden jetzt ihre destruktive Politik ändern “, schrieb Vizepräsident Ishagh Dschahangiri am Sonntag auf Twitter.

Die USA sollten nach der Wahl Rückkehr zu ihren internationalen Verpflichtungensagte der Vizepräsident. Dem Iran Insbesondere, wie Präsident Hassan Ruhani am Samstag erwähnte, werden die Vereinigten Staaten zum Wiener Atomabkommen zurückkehren und die geltenden Sanktionen werden aufgehoben.

Amerikanischer Präsident Donald Trump stieg nicht nur 2018 aus dem Atomabkommen ausDies sollte sicherstellen, dass der Iran sein Atomprogramm nur mit einer geringen Urananreicherung für zivile Zwecke nutzt und keine Atombombe bauen kann. Er hatte auch neue Sanktionen gegen den Iran verhängt. Diese stürzten das Land in die schlimmste Wirtschaftskrise seiner Geschichte, die durch die Koronapandemie noch verschärft wurde. Wenn die Sanktionen aufgehoben werden, könnten auch die Ölexporte, Irans wichtigste Einnahmequelle, wieder anziehen.

Schwarzenegger gratuliert Biden und Harris

04:48 Uhr: Über Twitter Arnold Schwarzenegger gratulierte dem gewählten US-Präsidenten Joe Biden und gewählte Vizepräsidentin Kamala Harris. “Ich sage das nach jeder Wahl und ich wiederhole das, weil es einige Leute gibt, die es mehr denn je hören müssen: Ich bin für Sie, weil Ihr Erfolg der Erfolg des Landes ist.” Der Vater von fünf Kindern war von 2003 bis 2011 Gouverneur von Kalifornien. Danach trat er wieder vor die Kamera und ist weiterhin politisch aktiv, auch in Fragen des Umweltschutzes.

Er ist traditionell ein Republikaner, distanzierte sich aber kürzlich von US-Präsident Donald Trump. Im September hat er ein Video auf Instagram verlinkt, in dem er und die ehemalige First Lady Michelle Obama zur Abstimmung aufgerufen. Er wünschte auch dem demokratischen Zweitplatzierten Harris viel Glück im Wahlkampf.

Live-Ticker für Joe Bidens erste Rede nach seinem Wahlsieg

3:10 Uhr: Biden fährt fort. “Ich verspreche, ein Präsident zu sein, der nicht spalten, sondern eins werden will”, sagte Biden. Biden sagte, die Amerikaner hätten ihm mit ihrer Stimme “einen großen Sieg” beschert. Das ist die Ehre seines Lebens. Seine Regierung wird die “Seele Amerikas” und den Respekt für die USA in der Welt wiederherstellen.

3:00 Uhr morgens: Biden erzählt einige Allegorien aus seiner Vergangenheit, dass er sich mit den Zielen seiner Präsidentschaft verbindet. Unter anderem erzählt er von einer Anekdote seiner Großmutter, die ihn einst mit folgenden Worten ermutigte: “Behalte den Glauben”, behalte den Glauben. Aber Biden macht es an diesem Abend zu einem anderen Motto: “Verbreite den Glauben”, verbreite den Glauben – ein Angebot an das amerikanische Volk.

02:50: Joe Biden sucht bereits in seiner ersten Rede nach dem gewählten Präsidenten das Bündnis mit republikanischen Wählern: “Ich verstehe Ihre Enttäuschung. Ich habe ein paar Mal verloren”, sagt Biden. “Aber ich sage dir jetzt: Geben Sie uns eine Chance, lassen Sie uns miteinander reden, lassen Sie uns einander zuhören. Weil wir keine Feinde sind, sind wir Amerikaner. Jetzt ist die Zeit, Amerika zu heilen. “”

02:45 Uhr: Joe Biden spricht: “Die Menschen in diesem Land haben gesprochen – und sie haben mit einer Anzahl der meisten Stimmen, die jemals bei einer Wahl gesprochen wurden.“”

02:31 Uhr: Laut der von den USA gewählten Vizepräsidentin Kamala Harris haben die amerikanischen Wähler das Blatt in den USA gewendet. “Als unsere Demokratie selbst auf dem Stimmzettel stand, die Seele Amerikas auf dem Spiel stand und die Welt zusah, haben Sie einen neuen Tag für Amerika eingeläutet.”sagte Harris. Die Amerikaner wählten Joe Biden für Hoffnung, Einheit, Wissenschaft und Wahrheit, sagte Harris. Der gewählte Präsident ist ein “Heiler”, jemand, der Amerika kann.

02:20 Uhr: “Egal für wen Sie gestimmt haben, ich werde mich bemühen, einen guten Vizepräsidenten zu haben denn jetzt beginnt die harte Arbeit, die wirkliche Arbeit, die Arbeit einer Pandemie (die Koronapandemie, Anmerkung des Herausgebers) zu widerstehen. Der Weg wird nicht einfach sein, aber Amerika ist bereit, ebenso wie Joe BIden und ich. “

02:41 Uhr: Harris dankt ihrer Familie und Joe Bidens Familie.

02:35 Uhr: “Sie haben Joe Biden zum nächsten Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt!”

02:32 Uhr: Kamala Harris sagte: “Unsere Demokratie stand bei dieser Wahl auf dem Spiel. Wir haben gewonnen. Ich danke unseren Wahlhelfern und allen Beteiligten für ihr Engagement, diesen Prozess gut zu begleiten. Sie haben die Integrität unserer Demokratie bewahrt.”

02:30 Uhr: Kamala Harris betritt die Bühne

02:21 Uhr: Biden hatte sich während der langen Stimmenzahl in zwei Reden an das amerikanische Volk gerichtet. Er musste sich immer dem engen Rennen stellen Geduld und Ausdauer fragte. Es ist zu erwarten, dass er in der vorliegenden Rede Präsidententugenden und eine zeigen wird vereinheitlichende Rhetorik Streiks.

02:17 Uhr: Biden kommt zum Siegesfeier ein.

02:15 Uhr: Immer mehr Menschen verlassen ihre Autos. Die Leute warten auf Biden.

02:10 Uhr: Der Konvoi mit Joe Biden kommt an.

02:01 Uhr: Die Leute schwenken US-Flaggen und warten auf Biden. Der Fernsehsender CNN zeigt Bilder des Konvois, der das Fahrzeug von Biden zum Ort der Rede bringt begleitet.

01:50 Uhr: Hunderte von – handverlesenen – Anhängern des “gewählten Präsidenten”, des zukünftigen US-Präsidenten Joe Bidenhaben sich hauptsächlich in Fahrzeugen (wegen der Koronapandemie) in Wilmington, Delaware, im Heimatstaat Biden, Pennsylvania, versammelt, um Bidens erste Rede als gewählter US-Präsident zu verfolgen. Es sollte in wenigen Minuten beginnen.

Biden gewinnt die US-Wahl

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden gewann die US-Wahl im Schlüsselstaat Pennsylvania nach einstimmigen Prognosen der Medien. Die Sender CNN, NBC, CBS und ABC sowie die Nachrichtenagentur AP riefen die ehemaliger Vizepräsident am Samstag an den Sieger des heiß umkämpften Duells mit dem amtierenden Donald Trump.

Es wurde von einem vorangegangen Biden holt auf beim Stimmenzählen. Trump lag am Mittwochmorgen (Ortszeit) mit mehr als 600.000 Stimmen noch vorne. Das lag daran, dass in Pennsylvania die Stimmen vom Wahltag zuerst gezählt wurden – und die Mehrheit für Trump stimmte.

Die frühen Wähler, die eher für Biden stimmten, wurden erst später bewertet. Bei den Wahlen 2016 setzte sich Trump in Pennsylvania nur knapp durch. Er war nur 0,7 Prozentpunkte vor seiner demokratischen Rivalen Hillary Clinton.

Joe Biden selbst twitterte kurze Zeit später, dass er einer war Ich werde Präsident für alle Amerikaner sein – ob sie ihn gewählt hätten oder nicht. Er schrieb auch, dass es eine große Ehre für ihn sei, dass die Amerikaner ihn zu ihrem Präsidenten gewählt hätten.

“Nachdem der Wahlkampf vorbei ist, ist es Zeit dafür Wut und harte Rhetorik hinter sich lassen und als Nation zusammen zu kommen “, sagte der 77-jährige Demokrat am Samstag.

Sekunden nachdem mehrere US-Medien den demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden zum Gewinner der US-Wahlen am Samstag erklärt hatten, ist in der In den Straßen von New York brach Jubel aus. Zahlreiche Menschen klatschten, schrien und jubelten minutenlang auf den Straßen oder aus den Fenstern ihrer Wohnung. Viele Autofahrer operierten ihre Hörner ununterbrochen.

Die Metropole an der US-Ostküste gilt als überwiegend liberal und demokratisch, und nach ersten Ergebnissen gewann Joe Biden dort die Mehrheit der Stimmen. Die Metropole ist auch der Geburtsort des noch amtierenden US-Präsidenten Donald Trump.

Kissinger: Biden wird die Außenpolitik moderat und vorsichtig angehen

01:12 Uhr: Der frühere US-Außenminister Henry Kissinger erwartet, dass die Beziehungen zwischen den USA und Europa auch mit einem zukünftigen US-Präsidenten Joe Biden nicht sofort harmonisch werden. “Es wäre ein großer Fehler anzunehmen, dass der mögliche Machtwechsel in Amerika alles zurückdrehen würde, was die Europäer in letzter Zeit beunruhigt hat.”sagte Kissinger von der “Welt am Sonntag”. Eine neue Regierung unter der Leitung von Biden wird “sorgfältig prüfen, welche Meinungsverschiedenheiten zwischen Europa und den Vereinigten Staaten Streitigkeiten über Methoden und welche erhebliche Streitigkeiten waren”.

Harmonie ist nicht selbstverständlich. “Für die Harmonie ist sowohl in Europa als auch in den USA eine große Bereitschaft zum Dialog erforderlich”, sagte der 97-jährige Friedensnobelpreisträger.

Obama spricht von einem “historischen” Sieg, indem er Biden gratuliert

00:05 Uhr: Zu den Gratulanten des US-Präsidentschaftskandidaten Joe Biden gehört natürlich der Mann, der mehrere Jahre mit ihm im Weißen Haus verbracht hat: Der frühere Präsident Barack Obama sagte am Samstag, Bidens Wahlsieg sei ein “historischer und entscheidender Sieg”. Wie sein ehemaliger Vizepräsident Biden forderte Obama die gespaltene US-Gesellschaft dazu auf ihre Unterschiede zu überwinden und eine “gemeinsame Basis” zu finden finden.

Der Ex-Präsident wies darauf hin, dass Biden nach seinem Amtsantritt am 20. Januar “außergewöhnliche Herausforderungen” wie die Koronapandemie, “eine gefährdete Demokratie” und ein “Klima in Gefahr” erwartet. Aber er ist überzeugt, dass Biden sein Amt “im besten Interesse jedes Amerikaners” ausüben wird. Deshalb fordert er alle Menschen in den USA auf, “ihm eine Chance und Ihre Unterstützung zu geben”.

Alle Nachrichten über die US-Wahlen vom 7. November 2020 zum Lesen:









Am 3. November wurden alle registrierten Wähler in den Vereinigten Staaten zur Abstimmung bei den Präsidentschaftswahlen eingeladen. Wir zeigen Ihnen die besten Bilder vom Wahltag.

Mit Material von dpa und afp.

Teaserbild: © imago images / ZUMA Wire