Hans-Joachim Watzke sieht “populistisches Fußball-Bashing” in der Politik

Der Geschäftsführer von Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke kritisiert, was er für “populistisches Fußball-Bashing” hält, das kürzlich “teilweise von der Bundesregierung” kam. “Ich fand es nicht angemessen”, sagte der 61-Jährige am Samstag ZDF– “Sportstudio” aufgrund einer angeblichen Aussage der Kanzlerin Angela Merkel über die Bedeutung des Fußballs, an die er sich nicht mehr speziell erinnerte.