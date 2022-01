Großes Windows 11-Update mit Taskleisten- und Android-App-Optimierungen im Februar

Microsoft wird einige der unvollendeten Teile von Windows 11 in einem Update im nächsten Monat angehen, heißt es ein Blogbeitrag von Microsoft-Produktmanager Panos Panay. An der Spitze der neuen Funktionen steht eine öffentliche Vorschau für Android-Apps, die unter Windows ausgeführt werdeneine Funktion, die von Microsoft bei der Ankündigung von Windows 11 im Juni 2021 beworben wurde.

Microsoft nannte in dem Beitrag auch einige andere verbesserungswürdige Bereiche: neu gestaltete Notepad- und Media Player-Apps, Verbesserungen der Taskleiste, eine universelle Schaltfläche zum Stummschalten und Aufheben der Stummschaltung, „einfachere Fensterfreigabe“ und das Hinzufügen von Wetter direkt zur Taskleiste, anstatt es in einem zu behalten Widget.

Die meisten dieser Updates stehen Windows-Insidern bereits seit einiger Zeit in den Beta- und Dev-Kanälen zur Verfügung, sodass Sie unsere Abdeckungsübersicht (z Notizblock, Änderungen in der Taskleisteund viele verschiedene Stücke), um eine gute Vorstellung davon zu bekommen, wie die Dinge aussehen werden. Es ist möglich, dass wir Änderungen sehen, die Microsoft noch nicht veröffentlicht hat, aber größere Änderungen werden die Vorschaukanäle wahrscheinlich nicht überspringen, bis sie allgemein veröffentlicht werden.

Die Updates, die Microsoft seit der Veröffentlichung von Windows 11 im Oktober veröffentlicht hat, beantworten gemeinsam eine Frage, die wir in unserem Test gestellt haben: ob die Mängel des neuen Betriebssystems warten sollten, bis die jährlichen Wartungsupdates von Windows behoben sind. Microsoft wird wahrscheinlich später in diesem Jahr mindestens ein paar größere Änderungen und neue Funktionen für Windows 11 22H2 einführen, aber das Unternehmen verfolgt eindeutig einen „wenn sie bereit sind“-Ansatz für einzelne App-Updates, Always-Forward-Funktionen, die zuerst zuletzt angekündigt wurden Sommer. , und kleinere funktionale Verbesserungen basierend auf Benutzerfeedback.

Microsoft hat sich nicht konkret zu den Zahlen zur Einführung von Windows 11 geäußert, aber Panay sagte, dass das Windows 11-Upgrade-Angebot „beginnt, in die letzte Phase der Verfügbarkeit einzutreten, was uns unserem ursprünglichen Plan für Mitte 2022 einen Schritt voraus ist“. Microsoft startete den Upgrade-Prozess von Windows 10 auf Windows 11 zuerst auf den neueren Systemen, was ihnen half, die frühen Probleme zu beheben (und das ist gewesen viele), bevor Sie es auf allen PCs bereitstellen, die die erfüllen strenge Systemanforderungen. Windows 10-Benutzer können das Windows 11-Upgrade immer noch problemlos verschieben, wenn sie möchten, aber sie haben zumindest die Möglichkeit, das neue Betriebssystem bald über Windows Update zu installieren, wenn sie dies noch nicht getan haben. (Eine manuelle Installation ist auch eine Option und die einzige Möglichkeit, Windows 11 zu installieren PCs, die nicht alle Anforderungen erfüllen.)