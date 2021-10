Graydon Carter, Gründer von Air Mail, spricht über die Zukunft der Zeitschriften

Für unsere Jahresausgabe „The Originals“ haben wir Kreative – Pioniere in Kunst, Design, Mode, Comedy, Aktivismus und mehr – gebeten, ihre Ideen zu teilen und sich selbst treu zu bleiben. Lesen Sie alle Interviews aus diesem Jahr Hier.

Mit “Air Mail”, dem wöchentlichen Mailing, das Sie nach Ihrer Abreise gestartet haben, sind Sie früh in das Newsletter-Spiel eingestiegen. Eitelkeitsshow. Nun, es scheint, als hätte jeder Autor im letzten Jahr seinen eigenen Sub-Stack gehabt. Was denkst du über die aktuelle Lage der Medienbranche, insbesondere wenn es darum geht, was direkt in deinen Posteingang kommt?

Als ich in New York City ankam, musste man, wenn man etwas veröffentlichen wollte, zu jemandem gehen, der die Mittel hatte, es zu produzieren, sei es ein Buchverlag, ein Verlag, ein Zeitschriften- oder Zeitungsverlag. Jetzt hat jeder Zugang zu den Produktionsmitteln. Der schwierige Teil besteht darin, sich von der Welt abzuheben, damit sie zu Ihnen kommt.

Glaubst du, es ist für sehr talentierte Leute jetzt einfacher als früher?

Mein ältester Sohn, der Autor und Redakteur ist, sagte neulich, dass Meinungskolumnist die Krönung einer journalistischen Karriere ist, und jetzt ist es ein Anfängerjob: in deinem Bett zu sitzen viel über und über einige wissen Sie wahrscheinlich nicht viel.

Wie sieht Ihrer Meinung nach die Zukunft der Zeitschriftenbranche aus?

Ich glaube nicht, dass Zeitschriften den Weg von VHS-Kassetten gehen werden. Ich denke, sie können im Sinne von Vinyl gehen, in dem Sinne, dass junge Leute Zeitschriften mögen. Es sind wunderschöne Artefakte, und wenn sie wirklich gut zusammengestellt sind, mit hohen Produktionswerten, lieben es die Leute, sie zu haben, sie zu lesen, zu durchsuchen und zu behalten.

Sie haben Einführungen für drei Bücher geschrieben, die dieses Jahr veröffentlicht wurden: Tom Fords neuestes Buch, ein spezieller Beitrag, den Netflix vorbereitet hat Die Krone, und ein Buch über das Hôtel du Cap-Eden-Roc. Wie war es, daran zu arbeiten? Ich nehme an, du musst das erwähnt haben Eitelkeitsshow Abende, die Sie während der Filmfestspiele von Cannes im Hotel du Cap organisiert haben.

Ich tat. Tatsächlich sagte ich, dass sie so wundervoll und glamourös seien, dass ich, wenn ich nicht der Gastgeber gewesen wäre, nie eingeladen worden wäre.

Was haben Sie während der Pandemie am meisten vermisst?

Ich habe die Restaurants vermisst. Restaurants sind das Lebenselixier einer Stadt oder eines Ortes. Ein Restaurant ist, wo Sie sich verlieben werden. Hier wirst du dich trennen. Hier werden Sie feiern.

Was ist das wertvollste Gut in Ihrem Kleiderschrank?

Vor etwa acht Jahren waren meine Familie und ich in München und kauften eine österreichische Jacke. Jetzt habe ich ungefähr fünf, in Leinen und Wolle. Ich finde sie so nachsichtig, und sie haben etwas Knackiges an sich. Ich mag alle Knöpfe. Und es behandelt die Auswirkungen eines Lebens, das man im Restaurant verbracht hat.

Was bedeutet Originalität für Sie?

Ich habe neulich versucht, meiner jüngsten Tochter zu erklären, dass jemand, der sich wohl fühlt, die Person zu tun oder zu tragen oder die Person zu sein, die er ist, etwas Anziehender ist, als jemand, der die ganze Zeit eine Wirkung hat. Und es kann länger dauern, bis Sie sie und das, was sie tun, genießen, aber wenn Sie es einmal getan haben, dauert es länger. Eine originelle Person, Sie können ihn erkennen. Sie fühlen sich einfach wohl, wer sie sind.

Was denkst du ist deine originellste Qualität?

Ich habe keine Originalqualität, und vielleicht ist das meine Originalität, nur meine völlige Nicht-Originalität. Ich meine, ich kleide mich wirklich langweilig. Ich koche nicht besonders gut. Ich liebe Wein, aber ich habe keine Ahnung davon. Ich liebe es fernzusehen, ich liebe es zu lesen. Ich bin der einzige Freund von mir, dessen ständiges Hobby in den letzten 40 Jahren das Kanufahren ist. Ich liebe es, in einem Kanu zu sitzen, und ich bin gut darin. Ich habe sechs Old Town Kanus, von denen einige über 100 Jahre alt sind.

Sie haben einen Großteil der letzten vier Jahre in der Provence verbracht. Was denken Sie, dass die Franzosen besser sind als die Amerikaner?

Sie arbeiten viel härter, als wir ihnen erlauben. Die Renovierungen sind viel schneller als hier. Offensichtlich essen sie wunderbar und wie die Italiener leben sie gut.

Wo auf der Welt und in welcher Tätigkeit sind Sie am glücklichsten?

In einer kleinen Stadt im Süden der Provence, Zeichnung. Ich könnte stundenlang zeichnen, guten Jazz hören und damit vollkommen zufrieden sein.